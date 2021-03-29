去年呈報5,569人吸毒　青年升6%至525人　「索K」激增七成

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-29 19:29

青少年吸毒情況備受關注，禁毒常務委員會今日（29日）披露，去年被呈報的整體吸毒人數為5,569人。各類毒品中以吸食大麻最常見，較前年上升近三成有673人，俗稱「K仔」的氯胺酮亦上升近兩成有499人。 21歲以下吸毒人數較前年上升6%有525人，其中35%為學生年齡群，吸食大麻青年人數上升17%至275人，「K仔」就上升近七成達81人。

21歲以下吸毒人數較前年上升6%有525人，吸食「K仔」上升近七成。（資料圖片）

禁毒常委會根據藥物濫用資料中央檔案室的最新統計數據，指出去年被呈報的整體吸毒人數較2019年下降4%，有5,569人，惟有關數字可能受新冠肺炎疫情下呈報機構接觸減少，或呈報資料需時等有關。被呈報吸食大麻人數上升29%至673人，吸食「K仔」上升18%至499人。

21歲以下吸毒人數上升6%至525人

至於去年21歲以下吸毒人數就上升6%至525人，當中，學生佔該年齡組別吸毒人數的35%，比前年的26%高。21歲以下青少年中，吸食大麻或「K仔」就分別上升17%至275人或69%至81人。

21歲以下吸毒人數較前年上升6%有525人，吸食大麻青年人數上升17%至275人。（資料圖片）

吸食危害精神毒品3,409人

去年首次被呈報的吸毒人數較就下降12%至1,423人，當中大麻是最常被吸食的毒品，吸食人數達444人，上升了28%。首次被呈報的吸毒者的「毒齡」中位數為5年，較前年5.7年有所減少，但反映隱蔽吸毒問題仍然持續。

整體被呈報吸食危害精神毒品的人數有3,409人，繼續多於被呈報吸食麻醉鎮痛劑的2,842人。海洛英依然是最常被吸食的單一毒品種類，但被呈報的吸食人數較前年下降2%至2,837人。至於最常被吸食的危害精神毒品則是俗稱「冰毒」的甲基安非他明，雖然吸食人數稍為下降9%，但仍有1,223人。

俗稱「冰毒」的甲基安非他明是最常被吸食的危害精神毒品。（資料圖片）

禁毒專員：吸食K仔可致膀胱萎縮

禁毒常務委員會主席李國棟醫生表示，大麻及四氫大麻酚（即「THC」）等大麻素屬受管制的危險藥物，吸食可引致幻覺、智力受損、焦慮和抑鬱等，亦可能導致動機缺乏綜合症，令人對以前有興趣的事物都失去動力。

禁毒專員羅翠薇表示，去年吸食氯胺酮的人數大幅上升，不但會影響精神健康，長期服用會出現膀胱萎縮甚至膀胱纖維化，而香港大學研究顯示，有吸食者的膽管受損，嚴重者更會引致肝衰竭。