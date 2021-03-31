司法機構刪控罪書多項資料　傳媒無法查閱　記協：影響公開原則

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-31 23:40

政府連日來收緊查冊，被質疑削弱公眾知情權，新聞自由亦恐受限。香港記者協會今日（31日）再發聲明指，法庭記者周二到裁判法院查閱控罪書時，發現有多項資料被刪除，包括負責案件的主管警務人員資料亦不能查閱。司法機構向記協回覆時承認，不會再提供被告人的出生日期、身份證號碼、地址以及控方主管人員的個人資料，並解釋提供相關資料，或會損害妥善執行司法工作。 記協憂慮司法機構放棄其獨立性，跟隨行政部門以平衡個人私隱為名，嚴重影響司法公開原則，促請盡快檢討，重新開放上述資料予傳媒查閱。

記協：被刪資料本有助傳媒了解案件內容

記協指司法機構轄下的七所裁判法院，一向容傳許媒查閱控罪書的資料，包括涉案被告的年齡、出生日期、職業、部分住址、國籍、控罪，以及負責案件的主管姓名、所屬警區和職級等。然而，法庭記者於3月30日到裁判法院查閱控罪書時，發現有多項資料被刪除，包括負責案件的主管警務人員資料，亦不能查閱。

記協表示，此等資料有助傳媒了解案件的內容，以便作出更準確的報道。協會引述司法機構回覆時稱，由於提供涉及私隱度較高的個人資料時，或會損害妥善執行司法工作，以及與司法公開的合理理由不合比例，因此由3月30日起，不再提供被告人的出生日期、身份證號碼、地址以及控方主管人員的個人資料。

斥司法機構事前無諮詢或通知傳媒

記協指，控罪書上的資料一向不開放予公眾查閱，只有新聞工作者有權查看，法庭記者一直恪守保護私隱原則， 沒有「損害妥善執行司法工作」的情況。記協又批評，司法機構在實施新安排前，並無諮詢或通知傳媒，做法令人失望；而且刪去負責調查案件的主管姓名、所屬警區和職級等資料，亦令人感到匪夷所思，認為執法人員手握公權力調查案件，並非以個人身份行事，所屬警區和職級等資料，並不屬個人私隱內容。

記協近日多次發聲明，批政府連串措施打壓新聞自由（資料圖片／鄭子峰攝）

記協促請司法機構盡快再作檢討，重新開放上述資料予傳媒查閱，繼續秉持司法機構一直以來致力維持獨立、透明和有效的司法制度，以維護法治、保障個人的權利和自由的宗旨。