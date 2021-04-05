機械腳助癱瘓者站立學行　水平視線凝望世界：企起身一刻喊出嚟

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-05 08:00

「癱瘓病人長時間坐輪椅，無再試過站立，用水平視線同人凝望、睇呢個世界。佢哋企返起身一刻，會即時喊出嚟。」癱瘓患者復康路長年累月，要用支架重新學習步行，但他們竭盡全力站立，都只可以支持十數分鐘。不過借助機械腳承托起病人重量，患者終由安坐變站立，再伸出腳掌邁步向前。麥理浩復康院醫護坦言「唔係咩驚天動地變化......我哋睇起嚟微不足道，但對佢哋生命已經檻咗一大步」。

頸椎受傷病人可能會造成癱瘓，患者從此臥病在床，有病人大小二便都未能自理，要他人照顧。32歲的Connie，前年6月到香港人熱愛的韓國濟州自駕遊，豈料遇上車禍受重傷，頸椎第二節斷裂，在當地留院一個月，回港時腦幹仍然全癱，無法自行呼吸、全身插喉、只有腳趾公能活動，進食及大小二便都有困難。

籃球場走40步，花上4分鐘，每6秒才一步

本港瑪麗醫院為她植入呼吸起搏器後可自行呼吸，接受復康治療後左邊身體逐漸好轉，但始終未能重新走路，於是接受機械腳復康訓練，一個多月前終於再次感受到踏步的感覺。當日在籃球場走40步，Connie花上4分鐘，每6秒才一步，「太耐無行路，好緊張、怕失平衡，要好信任部機同治療師」，過程中她冷汗盡出、異常疲累，但能夠再次行走已非常難得。

+ 3 + 3 + 3

一般人難以想像站立的困難，麥理浩復康院義肢及矯形部主管鄺永祥就分享，「癱瘓病人長時間坐輪椅，無再試過站立，用水平視線同人凝望、睇呢個世界。佢哋企返起身一刻，會即時喊出嚟。雖然唔係咩驚天動地變化......我哋睇起嚟微不足道，但對佢哋生命已經檻咗一大步，好值得為佢哋堅持同奮鬥」。

未有機械腳前，他稱病人只可靠傳統支架輔助，患者、家屬及治療師都要花極大氣力，「（不過）佢哋啲肌肉好快就會疲勞，行幾步之後都頂唔順，腳都震埋會坐返低，唔會行到好耐（自然）會放棄。」

機械腳則可按患者的能力「度身訂造」地訓練，麥理浩復康院一級物理治療師黃方怡解釋，當患者只餘下20%肌肉活動能力，機械腳經調校後可協助他餘下的80%力量。他觀察到，病人使用傳統支架時容易疲倦，一小時只能走幾十步，但使用機械腳後同時段可以行800至1000步，他們練習較多，就更能掌握步行技巧。

不過機械腳並非靈丹妙藥，不是使用後患者必然會健步如飛。瑪麗醫院矯形及創傷外科部門主管黃一華強調，「我哋唔係將全癱嘅病人，恢復返機能可以行得到路，而係通過訓練及儀器幫助，佢哋可以得到多啲鍛鍊，達到最大嘅復康潛能。」瑪麗醫院矯形及創傷外科副顧問醫生高日藍補充，嚴重骨質疏鬆、關節僵硬或無法伸直等病人，都不適合使用機械腳。

黃一華表示，香港每年大約有70人，因意外而導致脊椎嚴重損傷的新個案，包括高處墮下的工傷、長者跌傷等。麥理浩復康院2018年開始推出先導計劃，為全港首間醫管局醫院使用機械腳輔助病人，暫時已有近80人使用，每人平均使用逾10次，團隊去年榮獲醫管局總部頒授「傑出團隊獎」，以表揚貢獻。