滅罪委員會2019報告書　16.2%被捕青年受警司警誡　比率近年最低

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-07 19:09

保安局日前上載「撲滅罪行委員會2019年報告書（第39號報告書）」，2019年全年共有59,225宗罪案舉報。其中委員會負責監察警務處的「警司警誡計劃」，根據報告書指出，當年有2,269名未滿18歲青少年被捕，當中只有150名人接受警司警誡，比率16.2%。 惟翻查過去數年報告書資料，爆發「佔領運動」的2014年，受警誡青少年比率有32.9%，2017年及2018年亦維持36.8%及34.8%。相較相關數據，2019年接受警司警誡青少年的比率，跌至近年偏低水平。

「撲滅罪行委員會2019年報告書（第39號報告書）」指出，當年有2,269名未滿18歲青少年被捕，當中有150名人接受警司警誡，比率16.2%。（資料圖片）

保安局網頁現時僅顯示2019年及2018年撲滅罪行委員會報告書，據2019年報告書，內文以「黑暴」形容2019年的反修例示威，全文共出現8次。委員會更批評，示威活動令該委員會全年只舉行一次會議，要以傳閱文件形式處理委員會事務。

特首林鄭月娥去年在《施政報告》中表示，對在反修例事件中不涉嚴重罪行的青少年，可以用警司警誡方式處理。警務處處長鄧炳強今年2月初出席電台節目時透露，2020年首三季，合共有1,852名18歲以下青少年因干犯刑事罪行被捕，其中150人接受警司警誡，比率僅約8%，而涉及反修例相關的被捕人中，只有19人接受警司警誡。

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被捕青年接受警司警誡比率急降

委員會2019年報告書指出，該年全年共有2,269名未滿18歲青少年被捕，當中368人接受警司警誡，比率16.2%；至於2018年報告書提到，共有1,573名青年被捕，548人受警誡，比率34.8%；2017年，警方共拘捕1,573名青年，有579人受警誡，比率 36.8%。

而翻查2014年報告書，該年就有2,534名青少年被捕，834人接受警誡，比率為32.9%；2013年有3,413名青少年被捕，1,059人接受警誡，佔31%。