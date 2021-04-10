公屋鉛水事件兩分判商涉作假證　稱不知只能用無鉛焊料　官裁脫罪

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-10 13:43

2015年多個公共屋邨被揭發食水含鉛量超標，政府成立食水含鉛超標調查委員會，兩名分判商涉於調查聆訊中作假證供，以及向總承建商訛稱水喉工程中只用無鉛焊料。他們被控宣誓下作假證供及欺詐共5項控罪，案件於本年初在區域法院開審。控方指，兩名被告知悉房委會相關工程須使用無鉛焊料，但二人供稱不知只能採用無鉛焊料，及亦不知含鉛及無鉛焊料分別等，其中一被告更稱從沒見過無鉛的焊料。經審訊後，二人今（10日）在區域法院被裁定罪名不成立。

2015年多個公共屋邨被揭發食水含鉛量超標，包括啟晴邨。（資料圖片）

被告莫海光（61歲）及蕭健煌（57歲）均報稱地盤工人，各被控1項宣誓下作假證供罪，指他們於2015年12月3至4日，在食水含鉛超標調查委員會宣誓作虛假供詞。莫海光另被控2項欺詐罪，他涉於2009年11月至2012年7月，向總承建商作虛假陳述，指在牛頭角下邨的水喉工程只會使用無鉛焊料，他亦涉於2010年5 月至2012年5月就石硤尾邨的水喉工程作相同的虛假陳述。而蕭被控1項欺詐罪，指他在2008年8月至2012年3月間，向總承建商虛假陳述，指在彩福邨的水喉工程中只用無鉛焊料。

兩被告為三判商，元州邨第二及四期的重建項目和彩福邨的總承建商為有利建築，其母公司的另一子公司為明合有限公司，承判安裝大廈水喉工程，明合再聘用莫海光擁有的永興水喉渠務工程公司，以及蕭健煌擁有的恆利工程公司。莫所涉的水喉工程項目包括元洲邨、清河邨、欣安邨、牛頭角下邨和石硤尾邨，而蕭則為彩福邨。

控方開案陳詞指，莫海光和蕭健煌分別獲前明合有限公司持牌水喉匠，及有利建築的建築品質監控協調員告知工程須使用房委會要求的無鉛焊料，二人知悉規定但供稱不知只能採用無鉛焊料，不知含鉛及無鉛焊料分別，以及房委會使用焊料的規定等，蕭更稱從沒見過無鉛的焊料。莫和蕭曾親自將符合規定的無鉛錫綫和焊膏樣板經承建商交予房屋署審批，其後卻只訂購含鉛錫曲的焊接物料。

有利董事長黃天祥早前供稱，過往物料樣板會呈上房屋署，獲批後方才可使用。至於有利的子公司明合與三判商的合約並無寫明要使用無鉛焊料，黃解釋，有指示三判商須用無鉛焊料，提到他們知識水平稍低，合約沒有記錄。他指，所謂「無鉛焊料」不是完全無鉛，只是含鉛量不超出某標準。黃亦稱，自鉛水事件曝光後，公司花費約2億元為涉案屋邨更換水喉。

案件編號：DCCC775/2019