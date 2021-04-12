滙豐承認與華為達成協議　法官頒令孟晚舟一方可向滙豐索閱文件

撰文： 何進康 最後更新日期： 2021-04-12 12:48

華為副董事長孟晚舟被美國指控誤導滙豐銀行，令滙豐繼續為與伊朗進行交易的「星通科技」（Skycom Tech）提供服務，正在加拿大面對引渡聆訊。她早前入稟香港高等法院，要求香港滙豐披露多項內部文件。 案件今日在高等法院首次公開聆訊，法官頒令孟晚舟一方可向滙豐索閱有關文件，惟部份內容須被遮蓋，並准許一間新的公司列為次原告。滙豐發言人亦確認，已與華為和孟晚舟在香港法律程序上達成協議。

孟晚舟一方由資深大律師文本立代表，他曾代表周星馳。（鄭子峰攝）

案件原告為孟晚舟，被告為香港滙豐銀行。孟晚舟一方繼續由資深大律師文本立代表，他曾代表周星馳；滙豐則由資深大律師萬祟理（Charles Manzoni）代表。

滙豐一方由資深大律師萬崇理（Charles Manzoni）（左）代表。（資料圖片／張浩維攝）

案件早前在內庭聆訊，公眾不得旁聽，至今日才首度轉為公開聆訊。主審法官陳靜芬庭上透露，准許孟晚舟一方將一間新的公司列為次原告，有傳媒報道指次原告就是華為，即除孟晚舟外 ，現在華為亦是聆訊利害一方。

另外，陳官亦透露，法庭昨日（11日）接獲新遞交的入稟狀，並同意就此頒令，孟晚舟一方可向滙豐索閱有關文件，惟部份內容須被遮蓋。

滙豐發言人回覆查詢指，就華為和孟晚舟在香港提出要求提供相關文件的法律程序，滙豐和華為及孟晚舟已經達成了協議。

孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華被捕後，一直不能離境，保釋在家要佩戴電子腳鐐。圖為她與2020年12月出席當地法院聆訊。（路透社）

據入稟狀，孟晚舟要求滙豐披露多項內部資料，包括滙豐在2012年12月至2015年4月間如何評估華為、「星通科技」（Skycom Tech）及空殻公司 「Canicula Holdings Ltd」對銀行聲譽、能否合乎制裁規定的影響。

孟晚舟也要求滙豐披露在2013年至2015年間，考慮是否繼續為該三間公司提供銀行服務的評估文件，以及顯示三間公司均屬於華為的文件。