約80中學參加首屆國安法線上賽　通識老師：當香港法治備課活動

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-14 14:01

明天本港將迎來港區國安法實施後，首個國安教育日（4月15日）。慈善團體早前舉辦為期5個月的國安法及基本法線上比賽，吸引約80間中學參與，當日亦將舉辦頒獎禮。有得獎學生指，參賽前對國安法認識淺，上網搜尋資料及看不同立場的報道後，認為國安法成立後，港人有必要了解條文內容，以免誤墮法網。另有通識老師則將比賽當成通識科的備課活動，以引起學生學習興趣。

左起為

首屆《國安法、基本法通通識》全港中學線上挑戰賽，由善德基金會與青識教育發展中心合辦，香港島校長聯會、九龍地域校長聯會及新界校長會協辦，比賽在2020年10月至今年3月舉行，學校或學生可自行報名參賽，累計吸引逾80間本港中學的學生參與。得獎學生可獲現金券、考察機會及獎學金等。

善德基金會主席董吳玲玲認為，經歷2019年反修例風波後，「最緊要安居樂業」，故港區國安法實施後，即籌備比賽，預備逾400條涉及香港及世界多地的國安法條文或內容的問題，期望增加香港年輕人認識基本法、港區國安法與港人關係的動機。

香港道教聯合會青松中學，在比賽中獲「最傑出學校表現」第5名。助理校長兼通職科主任洪德銘表示，參與比賽並沒期望學生獲獎，只配合通識科「今日香港」法治主題的教學，作學生自行備課的一部份，讓學生對國安法有初步了解：「教育係要開心、學到嘢......配合到課程學習、先會學得好，又可以提升學習效能。」

青松中學中四生楊浩添認為，港區國安法成立前後對大多港人的分別不大，未有影響言論自由。（鄧穎琳攝）

青松中學中四生楊浩添形容，比賽具挑戰性，答題錯誤時學到不少國安法及基本法內容：「比賽前一無所知、一知半解，實施日都講唔出。」他稱，2019反修例風波後，港人上班上學都受影響，「宜家有國安法保障，可以用心返工返學」，更認為港區國安法成立前後對大多港人分別不大，未有影響言論自由。

拔萃女書院中三學生李茜楠認為，港人有必要了解條文內容，以免誤墮法網，（鄧穎琳攝）

至於現年14歲的拔萃女書院中三學生李茜楠，在比賽中獲22次「每周最強知識王」。她直言，初時對國安法認識不深，因參賽與同學分組上網搜尋資料及閱讀不同立場的新聞報道，有感國安法成立後，港人有必要了解條文內容，以免誤墮法網：「市民有責任了解同認識國安法，避免犯法，要自我約束。」

董吳玲玲透露，日後將舉辦更多同類活動，讓學生更了解基本法及國安法，期望下一代明白有維護國安的責任，維持香港法治之都的地位，確保一國兩制持續。

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