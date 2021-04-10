公社科可教文革、六四？楊潤雄：由教師專業判斷　要符合課程框架

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-10 11:10

教育局推行通識科改革，並將科目取名為「公民與社會發展科」，新課程刪減內容至只保留香港、國家及當代世界三個主題，繼續必修必考，但只有「達標」與「不達標」，新科將於2021/22學年中四級開始。 教育局局長楊潤雄今日（10日）在港台節目《星期六問責》中重申，改革科目「唔係針對以往好唔好」，而是希望釋放空間，讓學生可選修多一科感興趣的科目或進行其他學習活動。 楊承認難趕及9月開學有新課本，故教育局會為老師提供教材，首年先教香港部份，如國安法及基本法教育。他又強調「愛護國家」的老師毋須擔心提及國情時會「踩紅線」或觸犯國安法。

教育局將通識科改名為「公民與社會發展科」，不少老師擔心實際課堂運作安排，憂慮教國情時或會「踩紅線」，甚至觸犯國安法。(資料圖片)

教育局將通識科改名為「公民與社會發展科」，不少老師擔心實際課堂運作安排，憂慮教國情時或會「踩紅線」，甚至觸犯國安法。楊潤雄回應稱，「愛護國家」的老師毋須擔心，遇問題可與校內科主任或校長討論，甚至諮詢教育局：「（犯國安法）好大罪行嚟，一般愛護國家自然唔洗有呢個擔心，你話教國情、改革開改後都係一年後，相信會有經審核的教科書出。」

楊潤雄稱，一般「愛護國家」的老師，毋須擔心教國情時或會「踩紅線」或觸犯國安法。（資料圖片）

涉國情、改革開放部分料一年後才改 屆時有經送審課本

楊潤雄解釋，教育局4月1日才接受新課程的課程框架及內容，新學年前要有經送審的課本具「相當難度」，預計下學年中四生先學香港部份，而教育局正密鑼緊鼓為教師預備教學資源，包括香港一國兩制、國安及基本法等；而部份經政府審批的通識教科書內容，可繼續採用，「未來會有教師培訓，令課程落地時更暢順」。

他重申國安教育非培養學生成法律專家，而是要求學生有國民身份認同、維護國安責任：「最重要係知有咩罪行，有咩唔可以犯」，除領土完整，亦包括食安、生態等國家安全。

可談國家未來挑戰 惟不應集中單一事件

教師教學時是否可包含國家好與壞的方面？楊回應指，「認識國家就係認識國家」，教學上可包含經濟、科技及國際事務，亦可提及未來挑戰，但須符合課程宗旨，而非集中單一事件。

楊出席電台節目後，亦被問到「公社科」能否教授六四事件等。楊指，除跟隨教學框架外，仍有彈性空間，讓老師以專業判斷，依照學生需要，為教材作出調整。至於議題可否討論則交由老師專業判斷，只要符合教學框架、目的及適合學生年齡便可。

新疆棉事件捲席全球，BCI（良好棉花協會）及BBC研究，指中國在新疆強迫數十萬維吾爾族和其他少數民族勞動生產棉花。（路透社圖片）

新疆棉可教？ 楊：點解要喺課堂上講失實報道

新疆棉事件捲席全球，BCI（良好棉花協會）及BBC研究，指中國在新疆強迫數十萬維吾爾族和其他少數民族勞動生產棉花。被問到中國外交部曾稱有關報道失實，老師可否提及新疆棉事件？楊潤雄則稱，「要諗下點解要係課堂上講失實報道呢？」

若教師播出報道後，再引外交部說法是否可行？楊潤雄拒絕回應，只稱老師須持平，以真實資料解惑：「唔好咁細咁講，老師教學以學生利益為本，作持平討論，了解唔同角度。」

楊潤雄：課程想培訓學生明辨慎思 但未必須考核此能力

至於文化大革命又可否在課堂上提及？楊潤雄稱，中國歷史長，老師應視乎課程宗旨教學，毋須執著某些說法；被問到課程中包括國家發展規劃，但無內地法治，是否因規劃易明？楊稱，內容與難度無關，而是視乎課程期望培訓什麼能力、價值觀的人，課程內容是交由課程發展議會專業討論，他本人無直接參與，若配合課程，教師亦可教法治精神及概念：「世界知識多，時間有限，係專家討論得出嘅結果。」他強調課程期望訓練學生明辨慎思，惟未必須考核此能力。

教育局長楊潤雄稱，尊重大學的學術自由及行政獨立，惟國安法下大學有責任進行相關教育工作，（資料圖片）

教資會與大學「內部討論」國安教育

大學方面，楊潤雄稱，尊重大學的學術自由及行政獨立，惟國安法下大學亦有責任進行相關教育工作，教育局已約見大學校長並保持溝通，料每所大學推行情況會有不同。至於是否將國安教育列為大學生必修科？楊稱，屬教資會與大學的「內部討論」，「係佢地之間嘅嘢，我地唔討論啦，但教資會會因應社會需要同關注，要求大學回應社會訴求......大學有責任推廣國家安全教育，相信佢哋明白自己有呢個責任」，他強調撥款時會作整體考慮，非只考慮單一因素。

楊潤雄出席電台訪問後見記者時指，下星期四（15日）是國安法實行後首個國家安全日，早前已向學校發通告鼓勵學校借機會舉辦升旗禮及早會等活動，向學生介紹及解釋國安法，而學校的反應亦很好。