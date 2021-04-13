過度活躍症男生藏彈簧刀求減刑　官稱患病非通行證　駁回上訴

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-13 19:37

中五男學生於前年11月「大三罷」當日，在柴灣被搜出背囊內藏有彈簧刀。他經審訊後被裁定管有違禁武器罪成，原被判有條件釋放，自簽守行為。惟原審裁判官之後覆核刑期，改判更生中心。男生就定罪和判刑提出上訴，今(13日)在高等法院處理。上訴人強調，沒有證據顯示他對背囊內藏有彈簧刀知情，惟法官潘敏琦質疑他當時向警員稱，該彈簧刀用作生火，而非反問：「咩嚟架？」潘官又指，上訴人雖患有過度活躍症，但該症非參與非法活動的通行證。潘官聽取陳詞後，駁回上訴。原獲保釋的上訴人，需即時還柙。

上訴人吳銘揚（18歲），早前被裁定於2019年11月11日在柴灣道近柴灣道迴旋處管有一把彈簧刀。庭上透露，上訴人現時任區議員助理。他經審訊後被裁定罪成，原被判有條件釋放，須以自簽1000元守行為1年。惟原審裁判官之後指遭辯方陳詞誤導，主動覆核刑期，改判上訴人入更生中心。

曾向警員稱彈簧刀用以生火

上訴人一方今陳詞時指，彈簧刀是日常生活常見的物品，一般人未必知道屬違禁品。惟潘官反指，有人出售彈簧刀，不等於很多人買，「我就無咁嘅刀」。上訴人又指，沒有證據顯示他對背囊內藏有彈簧刀知情，他在現場向警員稱彈簧刀是用作生火，只是可能他知道該物品的用途。惟潘官質疑，若他沒有收藏彈簧刀，當時應向警員反問「咩嚟架？」

就判刑方面，上訴人一方指上訴人曾被還柙16天，認為即使本案要判囚，亦可判有條件釋放。惟潘官質疑，上訴人在「大三罷」此背景下管有彈簧刀，該刀有流入他人手中的風險。

患病非參與非法活動通行證

上訴人又指，根據其醫療證明文件，上訴人患有的過度活躍症及專注力不足問題，現已有改善。惟潘官強調，有過度活躍症及專注力不足並非參與非法活動的通行證。

律政司一方回應指，上訴人在現場向警員稱彈簧刀是用作生火，已是隱含招認。同時，案中亦有環境證供，支持上訴人不單管有彈簧刀，亦可推論他知道彈簧刀的性質。律政司一方又指，原審裁判官因辯方不準確的陳述，而判處有條件釋放，因此有權作出覆核。

要求上訴終院證明書被拒

潘官指考慮雙方的陳詞等，即日駁回上訴，日後頒發判辭解釋理據，原獲保釋等候上訴的上訴人需即時收柙。上訴人之後稱要向終審法院申請上訴，並要求潘官申請上訴至終院的證明書，以及上訴期間保釋外出，均遭潘官拒絕。

案件編號：HCMA371/2020