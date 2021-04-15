國安教育日｜海關消防中式步操用普通話口令　懲教署砌「国安」陣

撰文： 鄭秋玲 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-15 15:45

港府維護國家安全委員會今日（15日）首辦「全民國家安全教育日」，五大紀律部隊的訓練學校舉辦開放日活動，包括警隊、消防處、海關、入境處及懲教署，公開表演中式步操。其中，香港海關出動護旗方隊進行升旗儀式，再由儀仗隊28人表演「齊步換正步花式穿插」，口令使用普通話。懲教署在中式步操中，加入砌成「國安」簡體字的陣式。

國安教育日｜警察學院首度公開表演中式步操 轉用廣東話口令

▼4.15國安日 警務處的中式步操與開放日▼

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▼4.15國安日 海關的中式步操與開放日▼

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香港海關學院舉行開放日，首環節是中式步操表演，歷時約15分鐘，先由38名人員組成的護旗方隊進行升旗禮，緊接由28名人員組成的儀仗隊入場，示範「齊步換正步花式穿插」，口令亦改為普通話，如「向右轉」、「齊步走」、「立正」等，排陣時隊頭亦用普通話讀出報數。

開放日其他環節，包括展示部門使用的槍械及射擊訓練靶場，另安排海關訓練犬示範等。在國家安全展覽中，播放一段影片，管理層及穿著制服人員，分別在不同禮堂觀看特首林鄭月娥及中聯辦主任駱惠寧的兩段講話，主題圍繞國家安全。

海關副長何珮珊。（余俊亮攝）

海關副關長何珮珊︰市民有義務維護國安

海關副關長何珮珊表示，今次特別安排的中式步操，對海關別具意義，與以往沿用步操一樣，都是講究隊員之間的服從性及紀律，需要高度專注力及準確度，認為要與時並進「逐步將中式步操元素加入步操裡面。」相信令表演更可觀及多元化。何珮珊特別多謝駐港解放軍，除早前與其他紀律部隊獲傳授兩星期中式步操外，另應海關邀請，向教官提供升旗儀式訓練一星期。

何珮珊指出，國家安全對任何國家及政權都是「頭等大事」，海關全力響應今日教育日，希望透過活動讓市民知道壯維護國家安全是切身事務，除了政府及執法部門，「每一位市民喺維護國家安全都有義務。」何珮珊表示，期望可培養市民自覺「捍衛國安，人人有責」。

就海關上周在阿布泰國生活百貨檢走八千多件貨品，懷疑無展示中英文警告字句。何珮珊表示，不評論個別案件，指向來收到市民舉報後，會依法巡查，如發現違規會適時採取行動，強調「唔會雙重標準」，近一星期在事件後收多了關於雙語標籤舉報，「我哋會適當跟進呢啲舉報。」

▼4.15國安日 懲教署的中式步操與開放日▼

懲教署步操砌「国安」陣

懲教署的中式步操表演，儀仗隊以「軍威進行曲」為配樂，展示「正步」和「齊步」，花式穿插步操及軍槍表演。懲教署表示，24位隊員透過步操，組成簡體的「國」與「安」二字，以表達署方對國家安全的支持。

入境處處長區嘉宏︰會做好出入境及簽證工作

入境處處長區嘉宏表示，支持國安委工作，會做好出入境口岸管制、各類型簽證方面工作，而訓練亦會加入國家安全及憲法內容，亦有學習唱國歌、認識國旗法等，有機會亦會向市民推廣。就處方今日表演中式步操，配合《歌唱祖國》等歌曲，他指以往處方於1999年起已融入中式步操元素，另外去年開始所有入職學員須學習中式步操。

▼4.15國安日 消防處的中式步操與開放日▼

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消防處亦是首次公開表演中式步操，消防處副處長楊恩健表示，派出教官向解放軍學習中式步操，未來將有系統地加入到不同儀式。楊恩健指出，處方大力支持港區國安法，處方會於突發事件，會部署及運用資源應對、處理危害物質等，並防範有人使用危險品危害國家安全。消防及救護學院開放日，另開放參觀教育中心暨博物館、示範「應急三識」等，政府飛行服務隊同場展示新型多用途H175直升機、救援設備等。

▼五大紀律部隊學中式步操▼

據解放軍列隊條令，用於禮節場合為「正步」，又稱「鵝步」，口令為「正步——走」，抬腿向前邁步時，腿要繃直向前方踢，腳尖下壓，腳掌與地面平行。與西式步操最大分別在於手腳的擺動。

今年2月，駐港解放軍人員在黃竹坑香港員警學院，向本港5個紀律部隊提供中式步操儀仗培訓，香港警隊人員以約10人為一個小隊，由1至2名解放軍教授中式步操。警方於3月中確認，來自多支紀律部隊的學員，完成由中國人民解放軍駐香港部隊三軍儀仗隊所教授的步操培訓課程，共舉行中式正步步操結業典禮。