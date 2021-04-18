Peloton跑步機疑涉1死38傷　美國CPSC警告家有兒童寵物應停用

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-18 16:33

美國消費產品安全委員會4月17日警告，家有小孩和寵物的消費者應立即停用Peloton出品的Tread+跑步機，稱它涉及39宗事件，包括1名兒童死亡。但Peloton同在17日發布新聞稿，稱新聞稿內容不正確及誤導。

美國消費產品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）17日發警告稱，機構多次接獲消費者投訴，內容包括多名兒童與寵物在Tread+跑步機後方被捲進去，導致骨折或擦傷，3月有1名幼童因此死亡。CPSC稱繼續調查事件。

會方在YouTube頻道上傳一條投訴人提供的影片，片後中1名兒童拿着健身球，想將它塞在跑步機下方，豈料雙臂就這樣連球一起隨着不斷滾動的跑帶卡進跑步機下方，最後更是整個上半身都被捲進去，情況十分嚇人。

美國有線新聞網絡（CNN）17日稱，由於Peloton不同意進行改正行動，包括維修及更換、以及停止銷售，所以CPSC沒發出「自願召回」的告示。

CPSC在新聞稿中指出這機器可能對兒童安全造成危害，因此警告家有兒童或是寵物的消費者，應立即停用它。此外家長在使用跑步機時，須將其所在的房間上鎖，勿讓孩童或寵物接近。人們平時不使用它的時候，也應將電源插頭拔走。另外，由於健身球也曾被捲進跑步機下，CPSC建議消費者應將這些物品置於遠離跑步機的地方。

Peloton發新聞稿回應，警告說CPSC的說法「不準確及誤導」。Peloton稱，如跑步機的安全匙有被正確使用，可避免影片顯示的那種事件。

公司稱出售Tread+時附有安全警告及指示，包括使用手冊、用於送貨的托盤上有「安全提示卡」，在產品上亦印有警告及提示。