撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-21 22:56

衞生署公布近兩周有4人死亡前超過14日曾接種新冠疫苗，其中兩宗未曾曝光，分別是92歲及72歲老翁，他們都是注射科興疫苗，二人分別有缺血性中風及腎功能損害和腎衰竭，都被專家委員會評定跟疫苗無關。累計19名死者中，有17人離世前曾打科興疫苗、2人曾打復必泰疫苗。 另外，早前兩名孕婦分別流產及胎兒死亡，以及3宗面癱個案都被判定無關；但同期有14宗面癱，判定跟疫苗相關。

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九旬翁死於左血胸及主動脈動脈瘤破裂

負責審視接種後死亡的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（21日）開會，衞生署公布委員會審視了4月5日至18日期間的4宗死亡個案，均認為與疫苗接種無關。

首先，一名92歲患有高血壓、缺血性心臟病、心房顫動、 缺血性中風、高血脂症及腎功能損害的男子，3月18日曾經接種科興疫苗，18日後即4月5日離世，根據初步解剖發現，死因是左血胸及主動脈動脈瘤破裂，委員會認為無證據顯示該男子的死亡與疫苗接種有關。

七旬翁死於敗血症及高鉀血症

第二宗為患有腎衰竭的72歲男子，他需要定期洗腎（血液透析），3月24日打科興疫苗，23日後即4月16日到醫院洗腎時突然心臟停頓並離世，初步臨床評估死因為透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，委員會認為無證據顯示與接種疫苗有關。

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兩中年煙民生前都有心臟疾病

另外兩宗個案，傳媒早前已經披露，一宗為有長期吸煙習慣的58歲渠務署承建商男員工，他3月16日在林士德體育館注射科興疫苗，23日後即4月8日在渠務署協調控制中心工作期間呼吸困難、不醒人事，救護員到達時發現他心臟驟停，送往明愛醫院後證實死亡。根據初步解剖發現，死因是冠狀動脈病，委員會認為無證據顯示其死亡與疫苗接種有關。

最後一宗個案涉及一名有吸煙習慣的54歲男子，他4月2日在源禾路體育館打過科興疫苗，16日後即4月18日離世。根據初步解剖發現死者有高血壓心臟病，委員會同樣認為無證據顯示其死因與疫苗接種有關，並需要全面解剖報告以總結因果關係評估。

衞生署引述數據指出，疫苗接種前2019年2月26日至4月18日期間，55或以上人口當中，有573人（即每10萬人有22.5宗）死於缺血性心臟病及有964人（即每10萬人有37.9宗）死於心臟病，委員會認為至今並未發現不尋常現象。

兩孕婦流產無關接種疫苗

早前有兩名同為32歲孕婦，分別接種復必泰疫苗後流產及胎兒死亡，委員會檢視相關臨床資料及病理報告後，總結並沒有證據顯示與疫苗接種有關，亦留意到相關醫院會繼續調查有關胎兒死亡的原因。據悉委員會判斷時，其中參考了美國疾控中心認為孕婦也應該接種新冠疫苗的建議，而海外數據都反映他們打針後安全。

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14宗面癱裁定屬疫苗引致

面癱方面，4月5日至18日期間，衞生署接獲20宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及9男11女，年齡介乎31至71歲，當中12宗接種科興疫苗，8宗打復必泰疫苗，委員會檢視臨床資料後，認為3宗並非患貝爾面癱，而3宗需在獲得更多臨床資料後才能評估，即14都確定患有面癱。

衞生署表示，貝爾面癱（暫時性一側面部下垂）是常見的神經系統問題，大部分患者就算沒有治療亦可完全康復，而發病3日內若能及早接受短期治療，更可進一步提高康復率。根據香港大學從醫管局收集的初步資料，2018、2019及2020年，16歲或以上的人群中，每年於4月5日至18日期間，平均有56宗貝爾面癱新病例的紀錄。