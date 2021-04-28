DSE 2021｜中文卷明日開考老師提醒閱讀、寫作、聆聽注意事項

撰文： 鄧穎琳 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-28 19:19

中學文憑試(DSE)中文科將於明日及周五考核，連續兩日應考有中文科老師提醒面對閱讀卷宜把握時間，「重點出擊」多溫習未曾出過長題目的範文；至於寫作卷二方面臨場要組織好文章櫃架。 此外，面對周五（30日）舉行的中文聆聽部分，《香港01》亦綜合考評局提供資料，提醒考生須留意試場使用哪種方式廣播錄音，若屬收音機試場者，可帶同收音機在前一日（29日）前往應考，考試結束後測試收音機的接收情況。

一連兩日考核中文，明日(29日)率先應考的是文憑試中文卷一閱讀卷及卷二寫作卷；卷一甲部考核指定文言文篇章，分數佔全卷30%。今年刪走兩篇範文，包括《岳陽樓記》及《六國論》，只須考核十篇文言文。

教協理事、資深中文科王美琪老師表認為，考生可以「重點出擊」，多溫習未曾出過長題目的範文。她提醒考生要熟讀範文，充分理解文本細節，掌握文章結構、寫作手法、作者生平及經歷，令作答時能準確引用文本。她指，這一部分可預先溫習，考生應盡力「攞得一分就一分。」

乙部白話文方面，她指，考生要小心審題，按照題目指引作答，注意須按文本論證，而非自行推斷答案。

至於寫作卷二方面，她建議，考生可先花15至20分鐘，組織文章框架，注意要扣緊題目要求，否則即使內容未完全離題，都會嚴重失分，最多只能僅僅合格。

DSE中文聆聽卷將於下周五（30日）舉行，大多考生都會獲派電台廣播試場，（資料圖片）

至於周五(30日)應考聆聽卷當日，須留意考生報到時間會因為廣播形式而有別，比報到時間遲超過半小時者，即使未正式播放錄音，該考生亦會被扣分。須留意，錄音播放完畢後，考生須按指示除下耳筒，否則可被扣分。而在考試完結前，「加紙」考生須貼好電腦條碼貼紙。

即使同校應考 禮堂及課室未必使用同一廣播方式

考評局提醒，即使在同一學校應考，禮堂或課室試場亦有機會以不同聆聽廣播模式進行考試，故考生須查閱准考證或「更改聆聽考試廣播模式注意事項」列出的廣播模式，攜帶正確裝備應考。

另外，試場學校如在准考證派發後再安排考生調往未有列於其准考證上的考室應考，試場學校會在試場張貼告示通知考生考室的地點、更新的座位編號及廣播模式。

DSE中文聆聽考試過程。（香港01製圖）

考前一日可在試場測試接收頻道

考評局表示，沒指定「DSE專用」或任何收音機型號，考生只須自備體積不超過46 x15 x15厘米的耳筒式收音機，收聽FM電台廣播便可，惟有關電子儀器不可具備手提電話、多媒體播放器、藍牙/WiFi設備等。而收音機放桌上後，桌面須有足夠位置擺放試題答題簿，天線不可影響其他考生或阻礙通道。考評局提醒，考生可在前一日考試完結後，留在試場測試接收頻道。

至於紅外線系統廣播的試場的考生，須帶備插頭直徑3.5毫米、備有兩個絕緣環的耳筒，以接駁試場提供的接收器。而學校廣播系統、USB播放機或電腦廣播試場的考生，無需自備耳筒式收音機或耳筒。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

+ 5 + 5 + 5

聆聽報到時間較錄音播放時間早 遲逾半小時者會被扣分

聆聽考試廣播雖然在早上10時正才廣播，惟由於不同廣播形式的試場報到時間有差距，考生須留意准考證上的報到時間，否則若考生較報到時間遲超過30分鐘，將被扣分，並須往特別室應考。

中文聆聽考試廣播雖然在早上10時正才廣播，惟收音機或紅外線廣播試場考生須在8時45分或之前到達。

錄音播完須除耳筒 否則可被扣分

若不熟悉收音機運作的考生，考前須檢查收音機及耳筒是否正常運作，並帶備充足後備電池。考評局建議考生使用單聲道(mono)，並不宜選用具自動「追台」功能的收音機，否則或會出現接收不穩的情況。為達到較佳的接收效果，考評局建議考生拉直電線、垂放兩旁，不要把電線捲曲。

大多試場以收音機應考，試場主任開考前會在黑板寫上該區最適宜選用的頻道，香港電台第二台會正式考試前作聆聽考試簡短通告，其後再播考試「主題曲」綠袖子（Greensleeves），方便考生確認電台頻道。錄音播放完畢後須除下耳筒，否則會被扣分。

考評局提醒，每一頁的補充答題紙或方格紙，亦須在考試時間內貼上電腦條碼貼紙。（考評局圖片）

加紙須在考試結束前貼電腦條碼貼紙

不少考生考試時都會「加紙」，考評局提醒，除了試題答題簿須填寫考生編號及貼上電腦條碼貼紙外，每一頁的補充答題紙或方格紙，亦須在考試時間內貼上電腦條碼貼紙。因考試結束後，不可獲額外時間貼上電腦條碼貼紙，不遵守有關規則者，該卷別會被扣分。