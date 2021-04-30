DSE 2021｜中文聆聽多典故　老師：錄音含演講辭內容、聽錯大失分

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-30 15:21

2021年中學文憑試（DSE）中文卷三聆聽及綜合能力今日（30日）開考。今年聆聽甲部有15條選擇題，乙部要求考生以香城青年委員會「走向美好生活」演講比賽參賽者身份，撰寫演講辭。 有中文科老師形容，今屆程度與往年相若，但考生或需費時分清誰是主角「天穎」，而聆聽內容中出現《黃粱一夢》、《莊周夢蝶》及《牡丹亭》，不理解典故的考生或會「變得無心機」而影響判斷。 有考生直言聆聽內容不算難，但試卷題目多、需時思考，不夠時間完成乙部實用文。

2021年中學文憑試（DSE）中文卷三聆聽及綜合能力今日（30日）開考。

今年聆聽錄音首部份以一名老師及兩名同學討論電競遊戲開始，引用《莊周夢蝶》及《牡丹亭》等，探討人生態度；下半部份仍是一名老師及兩名同學對話，討論其中一位主角會參與香城青年委員會「走向美好生活」演講比賽，需要選擇什麼演講內容。

天主教慈幼會伍少梅中學的中文科副科主任李嘉儀。（鄧穎琳攝）

聆聽內容中出現《黃粱一夢》等 理科生或不理解典故

天主教慈幼會伍少梅中學的中文科副科主任李嘉儀形容，今屆聆聽卷符合考生程度，難度與題型與過往相近。甲部全屬選擇題，她形容是近年大趨勢，相信考生已準備充足。惟她直言，聆聽內容中出現《黃粱一夢》、《莊周夢蝶》及《牡丹亭》，理科生或不理解典故，「變得無心機」而影響判斷。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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乙部寫演講辭文體 語氣須得體 不可以過謙或自大

至於乙部，李嘉儀指出，演講辭文體為考生熟悉，今年閱讀材料不算多，且要求清晰，只是須注意身份，語氣須得體，不可以過謙或自大。當中有一個難位，是聆聽錄音中兩人聲音相近，考生或須費心神分辨二人，影響理解速度，「萬一錯過一兩句對話，會影響乙部取分」。

她解釋，實用文部份要求考生以香城青年委員會「走向美好生活」演講比賽參賽者身份，撰寫一篇演講辭，在自由工作、甘於平淡、創業致富及充實見聞中選兩種生活取向，以例子說明有關取向的好處。而演講辭主角天穎已說明喜歡自由工作及增廣見聞，萬一考生將天穎與另一名學生喜好調轉，選錯取向，將影響乙部整合拓展部份，「會失好多分」。

教育局早前宣佈改革文憑試，新考評模式將於2024年文憑試開始，即現時的中文科考核模式已維持至2023學年。李嘉儀形容，中文聆聽卷一直是能力稍遜考生的「救命」卷，日後中文科只著重閱讀及寫作，須轉換訓練模式，對能力稍遜的考生及任教老師都是大挑戰。

葵青區考生葉同學形容，電台廣播流暢，題目直接清晰。（鄧穎琳攝）

葵青區考生葉同學形容，電台廣播流暢，題目直接清晰，不需要花大量時間理解，預計可獲等級3：「平時有做開卷，覺得比較順利。」

考生梁同學形容，演講辭要求加標題是「有啲新意，但無咩特別難」。（鄧穎琳攝）

考生梁同學亦表示，試場接收良好，內容清楚，「之前操卷未試過演講辭要求加標題，係有啲新意，但無咩特別難」。

考生蕭同學形容，今年延後開考，準備時間較充裕，形容開考後感覺輕鬆，預計成績會比預期好，「高過合格」。（鄧穎琳攝）

考生蕭同學形容，今年延後開考，準備時間較充裕，形容開考後感覺輕鬆，撰文時有提及近年流行的斜槓族青年（Slash）作為例子，預計成績會比預期好，「高過合格」。

考生黃同學則表示，聆聽內容不算難，但感覺今年題目較以往多。（鄧穎琳攝）

考生黃同學則表示，聆聽內容不算難，但感覺今年題目較以往多，乙部實用文部份「有少少做唔切」。