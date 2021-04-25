網片興起、《全民造星》觀眾熱捧　歐錦棠：有選擇的時代

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-25 15:51

影視圈風起雲湧，當紅的網絡影片頻道成後起之秀，跨平台合作的「四台聯播」更是近日熱話。傳統與新興電視台之爭、電視及YouTube影片的新舊交替下，影視藝人歐錦棠於港台《城市論壇》表示，時移世易，新時代娛樂趨向多元，有別於以往觀眾照單全收，現時則屬於有選擇的時代。 有份參與「四台聯播」的藝人杜以辰則指，電視台製作相對較公式化，網片製作雖然不及其精細，但內容上較靈活，不受框架制肘，亦更切合觀眾口味。電影導演黃修平則指，現時已無所謂「大眾口味」，部分受歡迎節目或平台亦反映觀眾潛意識取向。

本地YouTube頻道「啱Channel」、「試當真」、「小薯茄」和「FHProduction」（熊仔頭）日前跨台合作，「四台聯播」成為近日熱話。(資料圖片)

杜以辰：電視台製作相對較公式化

《城市論壇》今日主題為「本地娛樂節目新創作 影視網絡大眾談期望」，歐錦棠認為，70年代經濟起飛，免費電視娛樂對觀眾而言具新鮮感，「所有東西都會照單全收」，亦造就合家歡節目概念，但他指，新與舊時代不可同日而語，「依家太多嘢揀，時間太少，但先真正係觀眾有選擇的時代。」

有人認為，網片製作不及電視台拍攝精密，有份參與「四台聯播」的藝人杜以辰表示，4個平台各有千秋，聯合製作可產生協同效應。她又指，電視台不論是製作及剪接等均較完善，但製作相對較公式化，「演員未必做到想做或想講嘅嘢」，相較而言，網片則無類似框架制衡，較為靈活。她承認，缺乏資源下，網片製作的確較粗疏，「但我們會不斷進步。」

有份參與「四台聯播」的藝人杜以辰表示，電視台不論是製作及剪接等均較完善，但製作相對較公式化。(港台《城市論壇》直播截圖)

導演黃修平：創作人應帶領觀眾提升品味

電影導演黃修平則認為，時下觀眾大多希望求真，近10年網上媒體興起，部分題材涉獵戳破演藝界金碧輝煌一面，反映社會眾生相，「比較貼地，正因為如此，追隨者不介意粗糙。」他又認為四台聯播是新氣象，本港觀眾口味趨向多樣化或分裂，雖然仍有觀眾偏好舊有節目模式，但他認為，作為創作人在投其所好的同時，應帶領觀眾在品味、價值觀及美學等走得更遠。

電影導演黃修平指，本港觀眾口味趨向多樣化或分裂，大眾口味不再。(資料圖片)

學生追看《全民追星》：因關於年輕人追夢

觀眾任先生指，時下大眾渴求有營養的節目，「而唔係大台歡樂今宵式類型。」他又認為，新網片平台的盛行，亦與社會運動後思潮有關。黃修平同意其說法，對於任所指政治氣氛孕育新口味，他認為觀眾潛意識亦有關連，倒如《全民造星》以「全民」參與為概念，「同埋有得揀的話，可以揀同聲同氣，起碼唔刺耳先。」



年輕觀眾、中學生林同學則指，電視台節目較千篇一律，YouTube、網片則有較多新題材及新鮮感，故自己多數觀看YouTube或Netflix，「比較少睇電視。」



中學生張同學表示，新電視台雖然拍攝持巧未如傳統電視台，但可見一直進步，她自己有追看ViuTV的《全民追星》，因內容關於年輕人追夢。觀眾任先生則指，時下大眾渴求有營養的節目，「而唔係大台歡樂今宵式類型。」他又認為，新網片平台的盛行，亦與社會運動後思潮有關。



有說法指「香港電影已死」，歐錦棠表示，本港演藝界受製作制肘，政府亦無充足支援；黃修平則不認同，他認為，時下年青人拍攝意欲較以往年代旺盛，「前路迷茫但辛苦。」