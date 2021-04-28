貧血者手術死亡風險升42%　醫生：女士易貧血促留意月經量變化

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-28 17:39

貧血是常見的血液疾病，全球有超過30%人口都有貧血，特別是女士。有醫生表示，嚴重貧血者做手術的死亡風險較常人高42%。有醫生提醒，女士要留意經期血流失的容量，一旦有異要立即求醫。

一份刊登於香港婦產助產科雜誌的文獻回顧資料顯示，2016至2017年57,312名16-50歲的首次捐血女性當中，分別有21.6% (16至20歲) 至26.9%(41至50歲)的女性有不同程度的貧血，即平均4至5名女性當中便有一個貧血患者。香港婦產科學會代表、婦產科專科蔡嘉敏醫生表示，經血過多、月經失調、子宮纖維瘤及功能性子宮出血等婦科疾病更容易導致女性大量失血，因此女性貧血的情況相當普遍。

她又提到，嚴重貧血有致命危機，需要接受輸血及其他治療。大部份婦科輸血的個案都並非手術引起，而是因跟經血過多有關，而宮外孕、高出血風險的婦科手術、產前或產後的突發血崩亦會增加女性需要輸血的機會。

左起：蔡嘉敏醫生、周雨發醫生、鄭鴻佳醫生。（香港臨床血液管理學會、香港婦產科學會提供）

蔡嘉敏提醒女性應時常留意自己月經流是否正常或突然增加或者減少，一旦發現經血過多(每周期血流失超過80毫升)，而持續超過一年，或經常有大血塊、甚至血崩的情況，建議應盡快求醫。

疫情肆虐一年多，血庫多次告急，為減少手術時的血液需求，香港臨床血液管理學會代表、麻醉科專科醫生鄭鴻佳鼓勵公眾正視貧血問題，配合妥善的臨床血液管理，有助減低手術期間的失血及輸血風險。香港臨床血液管理學會主席、麻醉科專科周雨發醫生指出，「病人血液管理」是近十年發展的醫療新方向，手術前先針對營養及體能來改善患者的貧血情況，如服食鐵丸及靜脈輸鐵治療，並配合先進的醫療科技來減低手術期間的失血風險。