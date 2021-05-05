收入比拼！80後輸在起跑線15年人工翻兩倍　遠落後上車盤同期升幅

撰文： 勞敏儀 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-05 20:08

學歷越高，未必就是職場「大贏家」。財經事務及庫務局今日（5日）回覆立法會議員質詢時綜合政府統計處數據，顯示越遲出生，研究院與高中教育程度的收入差距越少。 對比剛投身職場組群（即20至24歲），讀研究院及高中的70後，人工可相差約1.2倍，但去到90後，兩者人工則收窄至約一半，反映近代學歷越高，人工未必可以大幅拋離。 數據又顯示，1980至1984年出生具大學學歷人士，在20至24歲時，平均薪金較各70後的「前輩」及90後同期時低，可謂「輸在起跑線」；但到2019年工作近15年時，80至84年出生的打工仔，平均薪金升近兩倍，達41,100元。不過比較同期樓價升幅，以九龍區面積約420呎的「上車盤」計，同期樓價升近5倍。

財經事務及庫務局今日（5日）回覆立法會議員質詢時披露數據，顯示年代越近，研究院與高中教育程度的收入差距越少。（資料圖片）

財經事務及庫務局披露，不同世代具相同學歷人士，他們在相同年齡時的平均月薪。有關薪酬劃一以2018年價格計算，當中不包括外籍家庭傭工。

《香港01》分析有關薪酬數據，以具研究院教育程度，由20歲起投身職場起計，工作近20年，無論是70後或80後，學歷較高群組，人工升幅明顯高於同年代較低學歷者。以1970至1974年出生的群組，有就讀研究院人士，由20歲至39歲，人工升幅達1.5倍；1980至1984年出生組群，人工升幅再飆升至約2倍。

近代學歷高 收入未必特別高

隨越遲出生，高中教育程度者，與研究院教育程度者的收入差距卻日漸收窄。以剛投身職場的20至24歲組群為例，1970至1974年出生、學歷只達高中程度的人士，平均月薪為12,100元，但學歷達研究院程度的人士，月薪大幅拋離約1.15倍至26,100元。

然而，在1990至1994年出世人士，20至24歲投身職場，只有高中程度人士平均月薪達11,900元，較70年代初出生群組微跌；但達研究院程度人士，平均月為18,300元，兩者收入相差幅度收窄至約54%。數據反映在收入方面，學歷優勢正逐漸降低，或已不及70年代時般優越。

▼各世代薪金一覽▼

80後輸在起跑線 近年收入顯著增加

參考不同年代、不同學歷人士的收入，80年代初出生代，畢業時撞正金融海嘯，在20至24歲初投身職場時，月薪跑輸70後的前輩及後輩，高中教育程度者，平均收入只有10,600元。

雖然80後輸在起跑線，但工作至35至39歲時，高中學歷者月薪開始顯著上升至19,300元，增幅約82%，後來居上跑贏前輩。早5年出生，在1975至1979年出生者，20歲起投身工作時，月薪平均雖達11,700元，但至工作至35至39歲時，月薪僅升至17,900元，升幅只有約53%。

人工升幅遠落後樓價增幅 要買「上車盤」更難

以一個80年代初出生人士為例，在2004年開始工作（屬20至24歲年齡組群），月入10,600元，當時九龍區一個420平方呎單位售價約98.4萬元，不吃不喝不消費，約8年可購入「上車盤」。

該群組到2019年，月薪料可升至近2萬元，雖然收入較初入行時增加逾8成；但2019年同一樓盤，平均售價已飆升至近614萬元，變相不吃不喝不消費，仍要超過26年才能「上車」，上車越加困難。