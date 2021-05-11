東京奧運｜電視台低成本淨袋廣告收益　學者憂公帑購轉播權成常態

撰文： 梁煥敏 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-11 14:10

東京奧運尚餘73天開幕，港府今(11日)突公布「喜訊」，表明已「破格」斥資購入東京轉播權，並免費交由本港5間持牌電視台聯播。不過，港府動用公帑「埋單」，電視台只需承擔製作費用，變相各台可在極低成本下，將播放賽事連帶的廣告收益「袋袋平安」，而港府已表明不會要求電視台就廣告收益「分帳」，只要求必須播放本港運動員參與的賽事。 有學者分析，電視台免費獲得轉播權後，只需要投入一定資金製作節目，帶動較可觀的廣告收益，但憂慮先例一開，各電視台日後或藉詞推搪不願洽購大型賽事轉權，港府埋單成為常態，變相要用公帑為電視台的商業決定「埋單」。

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特首林鄭月娥今早公布，政府已跟相關電視台達成協議，包括規定每條頻道播放奧運的時數，凡有本港運動員出戰的賽事都必須播放，電視台要自行承擔製作費用，同時製作宣傳東京奧運及推動本港體育發展的節目。兩間收費電視台則要在網上免費直播奧運，香港電台會轉播5間電視台的奧運節目。

動用藝術及體育發展基金撥款

林鄭月娥拒絕透露涉及金額，只稱肯定較之前兩屆由電視台出手的費用為低，「甚至可以說費用是低於過往兩屆奧運會。」她又指，費用由藝術及體育發展基金撥款，基金目前約滾存至26.2億元，倘東奧因疫情正式取消，港府所繳費用可獲全數發還。至於電視台轉播賽事期間的廣告收益，毋須與政府「分賬」。

特首林鄭月娥今(11日)突公布，已「破格」斥資購入東奧轉播權。（盧翊銘攝）

翻查資料顯示，電視台投得奧運轉播權後，洽購費、製作費連同新增人手等計算，花費巨大，惟廣告收益往往未能抵銷相關成本，此消彼長下，電視台競投意向趨向保守。

過去幾屆奧運電視台斥資轉播 最後皆損手

以2008年北京奧運為例，轉播權費用約1,560萬元，雖然當年獲觀眾及廣告商捧場，TVB該年盈利仍然倒退17%。相反，2012年的倫敦奧運，則因有線投得獨家轉播權，TVB只轉播當中200小時賽事，該年盈利反增11%，或因毋用支付版權費有莫大關係。反觀以1.2億元獨攬播放權的有線，叫好不叫座，最終虧損按年急增54%至2.78億元，「損手爛腳」離場。

香港游泳代表歐鎧淳於里約奧運手持香港特區旗幟，帶領港隊選手入場。（資料圖片/路透社）

至於去屆的巴西里約奧運，轉播權再度回歸至無線手上。不過，轉播費大增至1.6億元，最終連同製作開支更花費近3億元，惟由於時差問題，本港整體觀賽氣氛亦不勝以往，最終TVB錄得虧損1.5億元。

【東京奧運倒數100日】（按圖放大）

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學者：電視台仍要付費製作節目

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，電視台因疫情影響、加上轉播及製作費高昂，不願購買轉播權及製作大型節目，是可以理解，相信港府購入轉播權，是回應港協暨奧委會的邀請，支持本地運動員及中國國家隊而作最終決定的。但她憂慮將來各電視台以不同原因推搪，港府動用公帑向電視台「請客」變成常態。換言之，如果政府未來繼續用公帑買轉播權，各電視台日後「政府出雞，自己出豉油」便可以較低成本製作節目，然後穩袋廣告收益。

梁麗娟說，近年TVB及有線電視曾購入奧運轉播及大手筆製作大型節目，但通通「損手離場」，以上屆巴西奧運為例，TVB以約3億元作為購入轉播及製作，當中超過1億元是製作費，但最終追不上成本。因此，雖然各電視台免費獲得轉播節目，但由於近年電視台的體育部「大縮水」情況下，同樣要付出一大筆資金作為製作，才有機會得到較可觀的廣告收益，有一定風險。

「TVB而家只有4至5個體育組記者，以前最強嘅有線都得返少量人手，而家要做就要計埋可能派員去製作、保險、感染風險等等，搵人去當地做都難，好多事要考慮，仲可能製作後又開唔到（奧運取消），收益未必大，未必有錢賺。」