保母涉虐2歲童案　母周付5千交託管　接子返家見瘀傷及疑煙頭燙痕

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-13 10:22

一名母親在網上找到一對情侶提供每周收費達5千元的託兒服務後，把2歲兒子逢周日至周五交情侶照顧，惟接兒子回家後發現他身上多處瘀傷，並有疑似煙頭燙傷傷痕，追問下兒子哭稱：「叔叔打我。」情侶否認虐兒，案件今(12日)在東區法院開審。男童母供稱，她曾就兒子傷勢追問被告，女被告曾稱因其子失禁及無禮貌而打他，又在WhatsApp道歉稱：「對唔住重手左」、「一時火遮眼，打左佢」。

女被告譚嘉儀，及男被告冼柏汶，被控一項故意襲擊導致兒童受到損害罪，指二人於2019年9月28日至10月6日在香港故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄男童X，其行為相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。

託管費每周5千元

控方傳召男童X的母親Y作供，她稱從網上看到兩名被告提供兒童託管服務，遂聯絡他們，並從前年7月開始將兒子X交予兩名被告託管。兩被告每星期收取5000元託管費，替Y 從周日到周五照顧X，母親Y 則會於周五晚接X回家，周六則將X交回兩被告照顧。

多處瘀傷並有一疑是煙頭燙痕

Y 續稱，前年9月28日她如常將X 帶到兩名被告家中，一星期後她接X 回家，替他換尿片時，發現X 屁股上有瘀傷；Y隨即替X檢查，發現X大腿、面部、手部等多處都有瘀傷，更有一處懷疑是煙頭燙傷的痕跡。

女被告曾回應一時火遮眼

Y 隨即問兒子 ，X哭稱：「叔叔打我。」Y立即致電譚問及此事，譚承認因X失禁、發脾氣和無禮貌，故曾用手打X的屁股。Y 指，她當時不懂得如何處理，故向譚表示「唔緊要」，但與社工商量後，決定翌日帶X 到東區醫院檢查，並用手機將X 的傷勢拍下和報警處理。期間，譚亦再有以WhatsApp 向Y 道歉，指自己「對唔住重手左」、「一時火遮眼，打左佢」、「無下次」。

幼稚園老師發現X額頭有瘀傷

Y 亦提及，X的幼稚園老師曾致電Y ，並告知X的額頭有瘀傷，當時譚曾解釋是X跌傷所致。Y 指，當時並沒有感到可疑，因而沒有追問兩名被告。被問及X的其他傷勢時，Y則堅稱在案發前從未見過X 身上有傷痕，她又自稱有些許醫護知識，懂得分別新傷和舊傷，指舊傷多數呈青色。從她當時的觀察，Y 身上的瘀傷呈紅黑色，故她當時判斷該些傷痕應為新傷。

案件明續，控方將傳召男童上庭作供。

案件編號：ESCC 193/2021