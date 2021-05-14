警司疑遭恐嚇案　泊車爭執被罵黑衣曱甴兼拍大頭照　兩男脫罪

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-14 16:59

休班警司在尖沙咀暫泊問路時，遇兩男欲代客泊車，言談間發生爭執，期間兩男涉出言恐嚇，包括指事主為黑衣曱甴，又拍下警司與兩兒的大頭照片，及說「全世界都識你」，兩男因而被控，案件今(14日)在九龍城法院審訊，裁判官聽畢陳詞後，認為不能排除兩被告或不滿警司的泊車方式，控方亦未能證他們的說話達恐嚇程度，最後裁定兩被告罪名不成立。

被告黃日連（55歲）和薛飛（43歲），被控一項刑事恐嚇罪，指他們於2021年2月27日在尖沙咀天文臺道威脅男子陳昕。

事主為O記警司案發時休假

男事主陳昕是有組織罪案及三合會調查科（俗稱「Ｏ記」）警司，他稱案發當日他休假，晚上6時許，他駕車載著兩名兒子到尖沙咀天文台道買跑步機。陳因不熟路誤駛入天文台圍一處倔頭路，便倒車返回天文台道一處畫有雙黃線和橫隔的空位停下問路。

事主陳昕為O記警司，案發當日休假，並載兩子出尖沙咀買跑步機，他稱途中與代客泊車的人爭執，期間被罵黑衣曱甴及被拍下他與兒子的大頭照。(呂樂謙攝)

首被告曾稱關心你架車

此時，首被告走近陳並對他說：「放低幾十蚊比人幫你代客泊車啦。」陳此時才發現現場附近有一個代客泊車的招牌，陳沒有就範，更稱：「係咪一定要比你泊？」陳形容，首被告神情變得非常不友善，並高叫：「關心你架車啫。」陳立即回應說：「我泊架車喺度點解要你關心。」。

被告曾拍下陳及其子大頭照

陳續稱，此時兩名被告突然變得十分憤怒，大叫：「關心你架車啫，咁X串，冇人話一定要我哋泊。」陳因擔心自己和兒子的安危，於是報警求助，但兩名被告繼續以粗言指罵陳，又大叫：「正X 樣，黑衣曱甴，又要串又要驚。」又拿出相機拍攝陳的座駕，及陳與其兒子的大頭照。

次被告曾說在大陸會畀人打死

首被告又稱：「你出曬名，全世界都識你，全尖沙咀都知道你架車。」操不純正廣東話的次被告則稱：「如果你喺大陸就會畀人打死。」 兩名被告其後因涉嫌干犯刑事恐嚇罪被拘捕。

官指首被告的話不一定是威嚇

暫委裁判官余振邦聽畢陳詞即頒下裁決，指法庭必須在毫無合理疑點下肯定兩名被告的言詞和動作構成威嚇，才可將其定罪。惟余官指，從現場片段顯示，陳泊車的方向與行車方向相反，其位置也屬於雙黃線，原不能停車，因此首被告稱關心陳的座駕，和稱「全尖沙咀都認得你架車」等語，有可能只是針對陳的泊車方式，和擔心陳的財物會受損毀，並不一定是威嚇。

次被告的話亦語義含糊

至於次被告向陳稱：「如果你喺大陸就會俾人打死。」余官同樣認為語義含糊，指第二被告有可能是指，如果同樣事情發生在大陸，陳就會被襲擊，而非威脅會在內地襲擊陳。余官認為法庭無法肯定兩名被告案發時的言詞構成威嚇，控方未能在毫無合理疑點的基礎下證明兩名被告的罪責，故裁定二人罪脫，當庭釋放。

案件編號：KTCC 639/2021