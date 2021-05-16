酷熱天氣警告生效　維園泳池爆滿　場外見人龍

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-16 17:37

酷熱天氣警告現正生效，不少市民周末湧到泳池暢泳消暑。在下午約3時，銅鑼灣維多利亞公園泳池的已到達可容納人數上限，場外有約30多個市民排隊輪候進場。有市民表示，今日到場人數明顯較上周末多。有工作人員指，天氣愈加炎熱，預料會有更多泳客前來泳池。

天氣轉熱市民湧到泳池 須取籌輪候入場

《香港01》記者今日下午約3時到維多利亞公園游泳池視察，有約30多個市民排隊輪候入場，期間工作人員協助到場人士使用安心出行及派籌。有工作人員表示，泳池可容納人數已爆滿，即已達207人上限，前來的市民需待有泳客離開方可進場。

8歲的小吳每星期都會與媽媽一同游泳，母子表示，今日泳池人流明顯增多，指「上星期都唔洗排」。二人均稱不擔心疫情下游泳，小吳媽媽笑稱，小朋友需要游泳減肥，小吳亦稱「其他運動太熱」，自己更喜歡游泳。小吳憶述，疫情嚴重時不能夠游泳，自己大多時間留在家中，只能偶爾外出玩耍，希望疫情能盡早結束，屆時政府可放寬社交措施。

黃先生稱自己已經接種疫苗，相信體內已有抗體，故不太擔心會有感染風險，但進場後會與他人保持距離。（黃穎津攝）

泳客接種疫苗後感安心 入場後與其他泳客保持距離

偕同兒子到泳池的市民黃先生表示，每周都會去泳池游泳，由於已接種疫苗，相信體內有抗體，不太擔心感染風險。但為安全起見，他在泳池內會與其他人保持距離，「唔會同其他人靠太近」。其兒子則表示，對泳客不配戴口罩略感擔心，稱會「離啲人遠啲」。

陳先生夫婦與女兒有數月未有游泳，今日天氣炎熱，特意一家大小到泳池暢泳。陳先生指，早已預料現場會有多人排隊，但他說：「無所謂啦，同小朋友玩。」他亦不太擔心疫情，「唔怕就唔怕，怕就怕㗎啦，冇乜好擔心。」