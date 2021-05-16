酷熱天氣警告生效　橫瀾島正午前升溫至36.4度　另有5區逾34度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-16 13:15

酷熱天氣警告現正生效，在正午時分前多區已達酷熱程度，其中橫瀾島更升溫至攝氏36.4度。 天文台預測，明日（17日）稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。周三（19日）是佛誕假期，料當日繼續天氣酷熱，市區高見33度，上水及長洲有機會升溫至35度，但局部地區有驟雨，下雨天料持續至下周二（25日）。

▼5月15日，酷熱天氣警告生效下尖沙咀海旁情況▼

+ 4 + 4 + 4

大美督中午達35.6度

副熱帶高壓脊正為華南沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣，本港今日市區最高氣溫料達34度。未到中午12時，多區已熱辣辣，其中橫瀾島已升溫至36.4度，而大美督亦達35.6度，坪洲、長洲、打鼓嶺及大隴亦超過34度。

酷熱天氣警告現正生效，在正午時分前多區已達酷熱程度，其中橫瀾島更升溫至攝氏36.4度。（天文台網站截圖）

天文台預測明稍後有雷暴

一道低壓槽會在未來一兩天為廣東帶來驟雨及雷暴。天文台預料，明日部分時間有陽光，日間酷熱，市區高見33度，但稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，為本港稍稍降溫；至翌日初時仍局部地區有雷暴，亦有幾陣驟雨，現短暫陽光。

受偏南氣流影響，本周中後期華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。本周三是佛誕假期，天文台料當日大致天晴，日間酷熱，市區高見33度，但局部地區有驟雨。參考自動分區天氣預報，當日下午上水及長洲有機會升溫至35度，而打鼓嶺、石崗、屯門、赤鱲角及坪洲亦達34度，市民外出遊玩也要注意防曬及補水了！

短暫假期過後，天文台料佛誕後多日部分時間有陽光，同時有幾陣驟雨，市區最高氣溫維持在32度，天氣未見明顯降溫。