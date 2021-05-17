消委會｜7款蠟筆含有害金屬　Crayola價高評分最低　鋁含量超標準

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-17 10:28

蠟筆和手指畫顏料是小孩常用文具，沾了顏料小手或常「捽眼捽鼻」。不過，消委會發現，有7款蠟筆檢出有害金屬，當中2款的鋁檢出量，更超出即將更新的歐盟玩具安全標準的上限。此外，亦有8款樣本檢出不同種類的有害物質多環芳香烴（PAHs），其中7款含量更超出安全標準上限。 至於在7款手指畫顏料樣本中，消委會在2款檢出鋁，當中1款的鋁檢出量，超出即將更新的歐盟玩具安全標準上限，亦有4款樣本沒有按歐盟玩具標準加入苦味劑。 消委會提醒，家長應盡量陪同子女使用該些蠟筆產品，避免誤食，而在使用後要徹底清潔雙手。而由於手指畫顏料主要供年幼兒童使用，消委會促請生產商盡快改善產品的配方和包裝。

消委會測試了市面上12款蠟筆和7款手指畫顏料。（消委會圖片）

消委會測試了市面上12款蠟筆和7款手指畫顏料（fingerpaints），大部分樣本標示的適用年齡為3歲以上兒童。

有蠟筆含鋁 超標5倍

消委會發現，在12款蠟筆樣本中，有7款檢出有害金屬，分別含有鍶、鋁、鉛及鋅等。不過，價格排第二高的「Caran d'Ache」及「Crayola」，雖然零售價高達58元，而產地分別聲稱在瑞士及美國，但評分只得1分。

當中「Caran d'Ache」的藍色蠟筆樣本，消委會共檢出33,000ppm鋁，超出歐盟標準的遷移上限5倍；而樣本「Crayola」藍色蠟筆所檢出的鋁，亦超出歐盟即將更新的遷移上限。

▼7款含有害金屬蠟筆▼

多環芳香烴超標 或具毒性

消委會又指，測試結果顯示8款蠟筆樣本，分別檢出1至4種PAHs，當中中國製的「SAKURA」、韓國及泰國製的「AMOS」和「Colleen」均檢出4種PAHs。而有7款樣本檢出的PAHs含量，更超出德國自願性安全標籤計劃GS Mark訂下的安全標準上限。

消委會表示，屬於PAHs的萘和菲，同樣具第四類急性毒性，而前者亦是第二類致癌物質。由於測試樣本主要供年紀較小的兒童使用，他們有機會在使用產品時把蠟筆放進口中，增加攝入PAHs的風險。而萘具揮發性，故或能從呼吸吸入，加上菲和芘屬於皮膚和呼吸道致敏物，或會因長時間接觸，而引致紅疹或過敏反應。

▼8款檢出PAHs蠟筆▼

+ 2 + 2 + 2

手指畫顏料鋁含量將超標 4款無加苦味劑

至於手指畫顏料，消委會發現「LEFRANC BOURGEOI」和「Crayola」分別檢出鋁，當中「Crayola」 更超出即將更新的歐盟玩具安全標準的上限。

另外，歐盟標準要求手指畫顏料應加入認可苦味劑，即使兒童把顏料放進口中，仍會因濃烈苦味而把顏料吐出。不過，消委會發現有4款樣本沒有檢出苦味劑，未能符合要求，包括「JOVI 」、「Jar Meló」、「 MUNGYO 」和 「Crayola」。另有4款樣本的包裝欠缺標準要求的資料或警告字句。