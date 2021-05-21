瑞典仲夏節下周五中環舉行　不需坐飛機可買多款瑞典零食、肉桂包

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-21 12:35

全球新冠肺炎疫情持續，相信不少港人均翹首企足，期待通關的一天能出外旅遊。不過望梅止喝的機會來了，瑞典駐香港領事館自2018年起，每年會在本港舉辦瑞典仲夏節，而今年活動將於5月28日在中環PMQ元創方舉行，讓港人一同感受當地的節日氣氛。 仲夏節為瑞典的傳統節日，屆時參與者可圍著5米高的花柱，與瑞典人一同載歌載舞。此外，亦設有手作仲夏花冠、草地擊木遊戲、長襪皮皮展覽、瑞典哥德堡號—兒童海盜遊戲等，讓親子家庭一同參與，

提到瑞典，也許大家會想到宜家家居(IKEA)、哈蘇相機(Hasselblad)、H&M等。不過在充滿創作力的背後，瑞典亦有獨特的傳統文化，例如即將舉行的仲夏節。

對瑞典人而言，仲夏節是僅次於聖誕節的盛大傳統節日。由於瑞典位處北緯地區，冬天晝短夜長，而仲夏節前夕為全年日晝時間最長的一天，瑞典人幾乎可以24小時與家人和朋友，一同吃喝玩樂、載歌載舞。

瑞典駐香港領事館宣布，將於5月28日（下周五），於中環PMQ元創方地面廣場(Courtyard & Marketplace)，舉辦一年一度的瑞典仲夏節，活動時間為下午3時至晚上9時。

5月28日活動期間，瑞典駐港總領事歐思誠亦會彈琴「炒熱」氣氛。（歐陽德浩攝）

美食、遊戲、唱歌跳舞，是瑞典仲夏節的主要活動，瑞典人不論年齡及性別，均會以新鮮野花製作花冠，於慶典時佩戴。屆時，現場將豎立接近5米高，由鮮花圍繞的仲夏柱裝飾，參與者學習製作「仲夏鮮花冠」後，更可圍著花柱，與瑞典人一同載歌載舞。而瑞典駐港總領事歐思誠，亦會彈奏手風琴「炒熱」氣氛。

不過，由於新冠肺炎的限聚措施影響，今年將不會提供現場飲食，但仍會提供瑞典肉桂包及各種瑞典零食，以及多款瑞典產品供市民購買；而跳舞環節亦以4人為一組。

此外，今年仲夏節的親子主題為創意，現場將有各種瑞典傳統遊戲攤位，包括︰手作仲夏花冠、瑞典流行的草地擊木遊戲、長襪皮皮展覽、瑞典哥德堡號—兒童海盜遊戲等，適合一家大小共同感受節日氣氛。

今年度的瑞典仲夏節將於中環PMQ元創方地面廣場(Courtyard & Marketplace)舉行。（資料圖片）