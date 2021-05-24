疫境就業｜JobsDB：五成半打工仔凍薪　近半對海外工作持開放態度

撰文： 黃詠賢 最後更新日期： 2021-05-24 15:58

本港疫情持續放緩，有求職網站周一（24日）調查顯示，今年五成半打工仔面臨凍薪，僅三成受訪僱員獲得加薪，平均加幅0.4%，是自2008調查起最低增幅。另外，近半受訪者對就業前景不樂觀，比去年的75%明顯減少。而有近五成受訪僱員對海外工作持開放態度，當中近23%人打算工作移民。 面對愈來愈多人有意到海外工作，JobsDB香港區行政總裁仇崑石指，出外工作的熱門地點包括澳洲、英國和台灣。他又提醒求職者，要事先了解當地申請工作簽證、薪金、稅項等事宜。

求職平台JobsDB於三月委託獨立調查機構，訪問了4,288名打工仔的就業狀況。《2021年薪酬調查報告》結果顯示，受訪僱員薪酬調整狀況較去年遜色，僅34%受訪者獲得加薪，加薪幅度平均增幅只有0.4%，低於去年調查所得的1.3%，另外五成半打工仔面臨凍薪情況，較去年增加15個百分點。

JobsDB訪問了4,288名打工仔，五成半人今年需凍薪。（王海圖攝）

「數碼及社交媒體」薪酬增長幅度最高

加薪幅度相對較大的工種為數碼及社交媒體行銷（+3.8%）、法律服務或法規（+3.3%）和傳媒廣告行業（+3%）；不過，受疫情影響的行業就有減薪的情況，平均薪酬皆錄得負増長，包括顧客服務或旅遊（-8%）、零售銷售（-6.4%）和飲食業（-4%）。加薪幅度相對較大的工種為數碼及社交媒體行銷（+3.8%）、法律服務或法規（+3.3%）和傳媒廣告行業（+3%）；不過，受疫情影響的行業就有減薪的情況，平均薪酬皆錄得負増長，包括款客服務或旅遊（-8%）、零售銷售（-6.4%）和飲食業（-4%）。

花紅及福利方面，逾三成的受訪者（34%）表示沒有任何花紅及雙糧，比去年上升8%。

調查又發現，近五成受訪者（52%）對就業前景持負面看法，比去年的七成五明顯減少。有近一半的受訪者（54%）認為現時工作安穩，至於對工作缺乏安全感的打工仔，主要是擔心公司架構重組及需要數碼轉型。

打工仔想數碼轉型，又有何策略？仇崑石稱網上學習愈來愈盛行，可自學所需知識「不同行業對求職者，在數碼轉型上會有較多要求，希望求職者在不同的技能，例如數碼行銷、資訊科技等，如何涉足得多些。員工要願意跳出固有的框架，不停學習新的事物。」

近半打工仔願意到海外工作或移民 30歲以下首選英國

近年不少港人計劃移民海外，調查當中有近半的受訪者（49％）願意到海外工作，比去年上升4％，其中有四分之一（23％）打算工作移民。受訪者考慮到海外工作，除了認為海外工作有利個人發展，以及在海外企業的薪酬會較佳之外，與工作無關的因素包括「增廣見聞及擴闊視野」（55％），「對香港的經濟前景無信心」（36％）及「渴望在其他國家居住及生活」（28％）等。

調查同時發現，25歲或以下，還是26歲至50歲及50歲或以上，分別都有54％、41％及43％會考慮到海外工作或移民。其中30歲或以下受訪者大多選擇到英國工作，31歲至45歲首選澳洲，而45歲或以上的則較傾向到内地工作。

仇崑石指求職者想到海外工作，要留意不同地方疫情發展及了解當地就業前景，「究竟那些工種、職位，可能當地會交由當地人做，那些工種是缺乏(人才)，可以較容易申請工作簽證，工作上不論是工作簽證、薪金、稅項等，各方面都要了解清楚。」