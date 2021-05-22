強制檢測｜九龍塘伯爵園A及B座、將軍澳保良局方王換娣幼稚園上榜

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-23 00:01

本港新冠肺炎疫情持續。食物及衞生局周六晚（22日）公布強制檢測公告，九龍塘伯爵園A及B座、油尖旺寶寧大廈B座，因錄得一宗初步確診個案，任何人士於5月9日至5月22日，曾身處該地須接受強制檢測。當局指，患者是印尼外傭，疑是「本地無源頭」個案，患者除了住在僱主的何文田伯爵園家中，亦曾住在外傭公司提供的臨時住所油麻地寶寧大廈。 此外，鰂魚涌康安街16號康怡花園N2座、薄扶林道118號豪峰、深水埗福榮街37-39號，因早前涉N501Y變異病毒株個案，須再次接受檢測。當局明日深水埗福榮街37-39號對開，增設流動採樣站為住戶檢測。 而將軍澳厚德邨保良局方王換娣幼稚園，因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，須停課5日。根據公告，任何在5月9日至5月22日，曾身處該批學校逾2小時的人士，須於5月25日或之前接受檢測。

食衞局周六晚公布，任何於5月9日至5月22日期間，曾於九龍塘伯爵街1號伯爵園A及B座，或油尖旺彌敦道525-543號寶寧大廈B座，身處逾2小時的人士，須於5月25日（下周二）或之前接受檢測，倘若於5月20日至22日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。

▼5月22日 寶齡大廈有人初步確診要強制檢測▼

兩校屬再次檢測指明地方須檢測

公告亦列明，有兩所學校屬再次檢測指明地方。任何曾身處以下地址逾1小時的人士，須於5月25日或之前接受檢測。同樣地，倘若於5月20日至22日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。倘若採用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則於5月27日或之前交回收集瓶。

1）於4月22日至5月3日期間，曾身荃灣安賢街11號天主教領報幼稚園；

2）於4月8日至5月4日期間，曾身處大嶼山東涌文東路35號靈糧堂秀德小學。

▼5月22日 九龍塘伯爵街伯爵園需強制檢測▼

康怡花園、豪峰、福榮街37-39號須覆檢

公告亦指，衞生防護中心早前更新涉及N501Y變異病毒株的檢疫安排，與相關個案同幢大廈住戶及工作人士，須於確診個案公布後的第3、7、12及19日接受強制檢測，故居於以下3個地點的人士，須於明日接受強制檢測。包括︰



1）鰂魚涌康安街16號康怡花園N2座；

2）薄扶林道118號豪峰；

3）深水埗福榮街37-39號。

▼5月23日流動採樣站名單▼

+ 4 + 4 + 4

深水埗福榮街增設流動採樣站

當局將於將於明日，在深水埗福榮街37-39號對開增設流動採樣站。此外，位於九龍佐治五世紀念公園、大角咀櫸樹街、旺角上海街557號（朗豪坊對面）、旺角麥花臣遊樂場、油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站，則延長服務至5月30日。

將軍澳保良局方王換娣幼稚園。（學校官網圖片）

另外，有一間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠病毒病徵相似，因此為謹慎起見，亦被納入周六的強制檢測公告，學校需停課5日。衞生防護中心將向該批學校提供糞便樣本瓶及深喉唾液收集包。

任何於5月9日至5月22日，曾於將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway東翼地下KG02號鋪保良局方王換娣幼稚園，身處逾2個小時的人士，須於5月25日或之前接受檢測。倘若採用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於5月27日或之前交回樣本瓶。若於5月20日至22日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。