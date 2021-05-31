海洋公園保育比賽　學生為狐獴製作「居家玩意」：抗疫都可做運動

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-31 14:37

小動物留在海洋公園内，要重拾天生的靈活敏感度，讓牠們如同生活在野外是一件紀絕非容易的事。 海洋公園一年一度的「海洋公園STEAM學生大賽」，今年主題是「為保育創新」，參與的中學生成員，以不同組別主題，製作出可為動物的生活環境有提升的物品或玩意。去年同一比賽中的冠軍，狐獴豐容物上周移植到小狐獴館內為牠們提供娛樂，提高其靈敏度及有助社交；今年度的珊瑚復育組別冠軍人馬製作人工珊瑚架，既可以支撐珊瑚的重量之餘，又可以「擊退」珊瑚的天敵海膽，得獎作品將會製作出「實物」放置在動物展示的地方。

中華基金中學就讀中五的學生，為狐獴製作狐獴豐容物，現時已放置在小狐獴館內。（海洋公園提供）

海洋公園邀請中學生提交解決各動物保育議題的創新建議，學生以STEAM相關學科的知識和技能，為動物保育問題提出創新的解決方案，公園指，共收到50間中學報名及提交創新建議。去年因為疫情關係，比賽有所延誤，冠軍作品亦於今年才能正式展出。中華基金中學的現年就讀中五的學生，為狐獴製作狐獴豐容物，在底部以水泥建設的豐容物，頂部的事防水膠盒內，裝置了兩個感應器和一個揚聲器，透過流動式電池取電，每當感應器感應到有狐獴在豐容物附近走過，揚聲器便會自動播放狐獴的叫聲，從而吸引更多狐獴行近豐容物。

製作的同學們表示，狐獴習慣群體行動，豐容物即為動物提供娛樂，提高其靈敏度及有助社交，同時給予動物心理和生理上的刺激，有助化解其心理壓力。「疫情之下，人同動物一樣都係要留家抗疫，好容易會肥咗好多，做多啲運動先可以拎到食物，可能會對身體有好處。」

禮賢會彭學高紀念中學學生設計的珊瑚復育:人工珊瑚架。（海洋公園提供）

另外，禮賢會彭學高紀念中學中四學生，在珊瑚保育議題上，製作出人工珊瑚架，架的下端亦裝有16 條「蜘蛛腳」延伸的部分會插進海床中，增加摩擦力，加強原型在水底的抓地力，同時可阻止珊瑚的天敵海膽爬上結構。製作的同學表示，珊瑚原來對地球生態有好多好處，因此希望能夠可以保護他們的生長。

活動目的是鼓勵學生應用STEAM相關學科的知識和技能，為全球的動物保育問題提出創新的解決方案。每個比賽題目各誕生一位冠軍及一位亞軍得主。其中，「蝴蝶友善花園」冠軍得獎作品「Butterfly Friendly Garden: Butterfly 360」及「珊瑚復育」冠軍得獎作品「珊瑚復育:人工珊瑚架」，會分別放置於園內的「自然生態徑」及「海洋奇觀」觸摸池，進行使用測試。