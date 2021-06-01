公社科師訓課程教不平等條約　教師指與中史科重疊未區分學習層次

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-01 21:00

高中公民與社會發展科今年9月將正式由中四起取代通識科，教育局今日(１日）起舉辦一系列網上教師培訓課程，首場主題是「從三條不平等條約看香港問題由來」，由該科科目委員會主席劉智鵬主講。約兩小時的課程主要圍繞有關的歷史背景，有與會老師直言，這個課題與初中中史及歷史科重疊，惟培訓課堂猶如歷史講座，未能指出公社科在學習層次及議題探究上的分別，對此感到失望。

劉智鵬今日主持公社科首個教師培訓課程。（資料圖片）

劉智鵬：回歸後香港升為省級地方行政單位

距離公社科正式推行尚餘三個月，教育局今日起至七月中，展開一系列「知識增益」教師培訓課程。首場主題是「從三條不平等條約看香港問題由來」，由公社科科目委員會主席劉智鵬主講。

整個培訓課堂大約兩小時，劉智鵬在會上指出，香港自古以來是中國一部分，在歷史上可追溯至秦始皇三十三年。他續指，到晚清西方列強「武力威脅」的背景下，英國政府強迫清政府簽訂三條不平等條約，令香港由「外國管治」，而香港在1997年回歸中國後，形容「香港從歷史上嘅縣級地方行政單位，上升為省級地方行政單位」。

他指由三條不平等條約帶出的「香港問題」，是中國主權領土完整的問題，處理方法就是維護國家主權、統一與領土完整。在談及中英談判時，他質疑，前港督麥理浩當年提出十年建屋計劃、醫療、基建及教育改革等，是受到英國政府指示，「盡量拉開香港與中國嘅距離」，藉此在中英談判時「令中方嚇驚」，不敢接管「咁高度發展嘅香港。」

出席教師：學生有4次機會學習這段歷史

在20分鐘答問環節上，由公社科課程發展主任李傑泉讀出教師提問。有老師質疑，公社科這部分學習重點，與初中史科有所重疊，思疑兩科的教學分別。劉則解釋，交代許多相關歷史資料，是因為此屬教學重要背景，「會唔會加多少少肉緊講武力脅迫點發生？租借新界時外交場面係點……全部都可以講。」

有出席網上培訓的教師向《香港01》表示，小學常識科、初中中史及歷史科均有觸及「不平等條約」歷史，連同日後高中公社科，本港學生有四次學習這段歷史的機會，「如果高中修埋雙史，文科生就學足六次。」他指，今堂培訓課程猶如一場「歷史講座」，完全未能指出公社科在有關課題的教學層次及議題探究上，與其它科目有何分別，擔心最終只是要求學生不斷倒背史料及官方解說。

學界一直關注教育局何時推出官方教材，公社科高級課程發展主任李維儉在會上展示公社科數頁簡報教材，並僅預告當局會適時公布，未有具體交代公布日子。