政府周五刊憲修例規管真槍元件　設寬限期予受影響持牌人申報

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-02 17:26

保安局向立法會提交文件指，涉及疑似真槍及其元件的走私案件近年急增，案件顯示有人透過將真槍元件個別付運到港，再組裝為功能完備的真槍，當局建議制定《2021 年火器及彈藥(槍械宣布) (修訂)規例》，將某些火器元件指明為受條例規管的「槍械」，於今年3月完成公眾諮詢，將於6月4日（本周五）刊憲，設立寬限期，予受影響的現有持牌人向警方申報，條例將於11月1日起生效。

政府建議修訂會為火器元件

《火器及彈藥(槍械宣布)規例》根據《條例》第52條而制定，指明可用作火器元件的物件為「槍械」，包括身管、槍膛或子彈輪；槍架、槍身或機匣；或槍閂、槍栓或槍膛尾部用作容載發射的壓力的其他裝置。不影響其他槍械，例如氣槍、魚槍等不能用作火器一部分的元件。

警方過往曾檢獲一支AR15長距離步槍及2百多發子彈。（資料圖片）

當局指，目前約有2,900人根據《條例》持有不同類型槍械的各類牌照及許可證，包括火器、槍口能量超過2焦耳的氣槍、魚槍、弩等。當局建議《修訂規例》於今年11月1日生效，以便受影響人士在寬限期內處置有關元件或向警方申請牌照。

新條例將於6月4日（本周五）刊憲，6月9日（下周三）向立法會提交附屬法例進行先訂立後審議程序。