年紀輕=病情輕？醫生：有兒童新冠康復者患類川崎症　險入鬼門關

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-07 14:58

新冠肺炎爆發近一年半，本港累計有近千名兒童及青年染疫，雖然大部分青少年病徵較為輕微，但有瑪嘉烈醫院的醫生透露，曾有3名青少年出現嚴重併發症，當中一人更需入住深切治療部，險入鬼門關！該名11歲男生在康復後四周再度發燒，其後出現類川崎病的病徵，即心肌發炎，心臟酵素達到正常人的100倍，幸最後治癒出院。 醫生又指出，不少青少年染疫後都有後遺症，有人行樓梯易喘氣，有人更在康復後三、四個月才突然失去味覺和嗅覺，嚐不出蒜頭味、辣味，嗅不出燒焦味。醫生強調，青少年感染新冠肺炎絕非小事，不能輕視。

瑪嘉烈醫院兒科傳染病科顧問醫生關日華（左）指出，不少青少年染疫後都有後遺症，有人行樓梯易喘氣，有人更在康復後三、四個月才突然失去味覺和嗅覺。 （鄭翠碧攝）

瑪嘉烈醫院兒科傳染病科顧問醫生關日華表示，連同近日染變種病毒17歲確診少女，本港至今共有969名兒童及青年染上新冠肺炎，當中3名10至15歲的青少年曾經出現嚴重併發症。第一人患上「新冠腳趾」(COVID Toes)，手指和腳趾變黑、變瘀，幸這個案最終無血凝固問題，一周後自行痊癒及出院。

第二人出現溶血問題，「血色素維持唔到，血細胞自己溶解，係免疫系統失調嘅情況」，而且問題持續，患者的新冠肺炎已經康復了7、8個月，但仍只能依靠藥物勉強控制溶血問題，需繼續覆診和使用免疫系統抑制劑治療。

士多啤梨脷和口部變紅的示意圖 。（關日華提供，醫學期刊截圖）

第三人的情況最嚴重，患者是一名11歲俄羅斯裔男生，他於去年6月確診，康復後四周卻再次發燒，需再度入院，留院期間突然出現「多系統炎症」病徵，亦即類川崎病現象，包括出疹、眼睛和口部變紅，「條脷好似士多啤梨脷咁，同川崎病表徵一樣」。男童更出現心肌發炎，心臟酵素高達正常人的100倍，細胞因子度數亦高，情況危急，需轉入深切治療部，是香港唯一一名留醫ICU的青少年病例，其母親擔心得淚流滿面。

全身出紅疹的示意圖 。（關日華提供，醫學期刊截圖）

關日華指出，外國曾有這類病人死亡的例子，而這名男童情況亦嚴重，但當時缺乏治療經驗，他只好半夜與英美等地的專家進行視像會議，請教治療方案，取經後決定用治療川崎症的方式去醫治，男童使用了兩劑「丙種球蛋白」，在ICU留醫15天後終於好轉，再在普通病房留醫兩周便可出院，現時康復情況理想。

關日華難忘這宗個案醫治過程艱鉅，「佢媽咪同我哋講返，覺得個小朋友度過咗個鬼門關，初頭諗住佢心臟有問題，救唔返㗎啦，後尾都救返佢。」他續指，一般1歲以下的幼兒才會患川崎症，但由新冠肺炎引發的川崎症則不同，任何年齡都可患上，亦未知有甚麼類型的青少年較為高危，但因歐美的病例較亞洲為多，料基因遺傳或有影響。另外專家估計，川崎症常於新冠病毒感染後兩周出現，料是新冠肺炎的抗體引發。

關日華（左二）強調，青少年感染新冠肺炎並非小事，呼籲他們盡快接種新冠疫苗，而成人接種疫苗亦可保護到青少年。（鄭翠碧攝）

關日華又透露，在九百多名染疫青少年中，部分人出現後遺症，例如有人自覺肺功能變差，「以前可能行十層樓梯都唔索氣，而家可能行得兩層已經行唔到啦，我哋發現呢個係幾普遍既情況。」他稱會繼續評估康復者的肺功能，又建議病人多做運動，加強心肺功能。

本港969名確診青少年中，有1人需入住深切治療部。（資料圖片／盧翊銘攝）

關日華亦指，除了有5名青少年在感染期間失去味覺或嗅覺，另在120名覆診的青少年當中，有5人於康復三、四個月後，才突然有味覺和嗅覺紊亂的情況，有人嚐不出蒜頭味、紅椒的辣味，也有人嗅不出燒焦味，更有人常常在家中「聞到臭坑渠味」，但其家人卻完全嗅不到同樣的氣味，醫院將安排這些康復者接受磁力共振，了解原因。

關日華強調，這些個案反映青少年感染新冠肺炎並非小事，呼籲他們盡快接種新冠疫苗，而成人接種疫苗亦可保護到青少年。