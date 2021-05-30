榕樹蛾災｜樹幹包草蓆、麻布袋捉蟲　專家促清蟲蛹　防下波大爆發

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-30 00:00

朱紅毛斑蛾攻陷範圍擴大，令新界不少地區的榕樹「失色」。政府試行「新招」滅蛾，在樹幹圍上竹、草蓆或麻布袋，令部分幼蟲被困或不慎「後空翻」跌倒樹底。有樹藝師認為，現階段應集中清除地上蟲蛹、消除蟲源，減低下波大爆發的潛在危機，切勿繼續「佛系管理」。

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▼政府試用「新招」捕捉蛾幼蟲▼

去年朱紅毛斑蛾蟲害蹤跡遍布新界多區，今年初部分榕樹被添加「新衣裳」，樹幹被包裹蓆或麻布袋，用以捕捉在樹幹上爬行的幼蟲，減少「蟲口」及減慢啃食樹葉程度。記者本月中到上水區觀察發現，部份樹木上的草蓆，已黏有幼蟲屍體，部分樹底下則有大量蛾蟲屍體未清理。

在上水巴士總站對出的七棵細葉榕，雖然被圍上草蓆，但其中四棵的樹葉，已被蛾幼蟲啃去九成變禿頂，其餘三棵亦消失了一半至八成樹葉。視察期間，有幼蟲在草蓆邊沿緩慢爬行，亦見樹腳有不少蟲蛹，經羽化後將成為今年第一代的朱紅毛斑蛾。

長春社保育經理許淑君表示，蛾蟲在成長期間，會在樹幹上下來回爬行，添上草蓆或麻布袋後，確實成功捕捉部分幼蟲，亦曾見過有幼蟲在上面不慎「跣腳」，一個後空翻跌下樹腳，相信有助減少一定「蟲口」，但認為當局同時必須勤加清理樹腳的昆蟲屍體。

朱紅毛斑蛾其中一個天敵是花胸姬蜂，待蛾蟲孵化後，牠會在蛾蟲身上產卵，並在蛾蟲體內孵化及成長，當蛾蟲將近終齡時，會破蟲而出，再找個地方結蛹，屆時蛾蟲也會死去。因此，許淑君認為，在幼蟲大爆發時不宜使用殺蟲劑，以免一併把姬蜂幼蟲殺死。

她認為，當局必須把握在蟲卵孵化期用藥，當幼蟲開始吃葉時便被毒死。目前朱紅毛斑蛾禍害仍集中在新界區，她希望當局做好防治工作之餘，「界線可以守住，（大批朱紅毛斑蛾）唔會飛出九龍」。

▼朱紅毛斑蛾蟲的成長週期▼

+ 4 + 4 + 4

樹藝師批政府冬季防控不足

退休樹藝師袁達成認為，朱紅毛斑蛾無法完全移除，當其數量太多，超出榕樹可承受水平，導致園林生態失衡。他說，目前部分終齡幼蟲已到樹下作蛹，準備結繭羽化，雌蟲每次產卵數量更可達百隻，認為現階段應集中清除地上蟲蛹、消除蟲源，減低今年第一代成蟲大爆發的潛在風險。但據其觀察，政府冬季防控的工作不足，沒有加強人手清理可能藏有蟲蛹的縫隙，即使採用草蓆或麻布袋，亦沒有派人勤加清理。

他建議當局採用綜合防治措施，包括根據新羽化的成蟲飛翔能力弱、常棲息在低矮草本或灌木植物上、且色澤鮮豔易發現等特點，在羽化高峰初期，用捕蟲網等方式收集成蟲；針對幼蟲可採用適當化學防治措施 ，即在幼蟲初孵期及3至4齡，把握落藥的黃金機會。

許淑君認為，必須勤加清理樹腳的幼蟲屍體。（歐嘉樂攝）

發展局稱已加強清除蟲蛹 緩減初春蟲害爆發

有見及幼蟲啃食榕樹樹葉情況，發展局回覆指，綠化、園境及樹木管理組自去年年中聯繫相關樹木管理部門，並參考專家意見，持續監察受影響榕樹的健康及採取防治措施，包括以肥皂水噴灑受影響的樹冠及於樹幹施放殺蟲劑，減少幼蟲數量。其後，於去年11月至今年2月的蛾蟲結繭越冬期，已加強清除藏於樹皮或樹根隙縫、淺土層及落葉的蟲蛹，以緩減初春出現蟲害爆發的潛在風險。

發言人又指，部門嘗試利用竹、草蓆或麻布袋，包裹部分樹幹作試點，以期於下一階段，捕捉在樹幹上活動的幼蟲，正密切監測其成效。

深圳同樣現蟲害

此外，管理組聯繫廣東省專家顧問，得悉在深圳亦出現蟲害，並透過噴灑適度殺蟲劑，以控制幼蟲數量。管理組會評估及監察防治工作成效，有需要時調節相關措施，亦會適時徵詢專家顧問意見，擬備有效的病蟲害預防及控制策略。