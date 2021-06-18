臨時醫院病人憂確診5歲兒茶飯不思　獲准轉院同住家庭病房伴兒

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-18 00:00

去年本港爆發新冠肺炎，為公立醫院負壓病床的供應帶來壓力，政府為應對隨時發生的新一波疫情，故興建北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院），為本港提供共816張病床，並於今年2月26日正式接收輕度及中度，即徵狀較輕或無徵狀的病人為主，至今已啟用近4個月。截至5月31日，臨時醫院已接收約650名病人，包括由其他急症醫院轉入的病人，共611名病人已康復出院。 雖然啟用時間不長，不過院內醫護人員，已對此段時間發生的事情，歷歷在目。威爾斯親王醫院中央護理部資深護師陳曉師表示，一名年逾30歲的病人於四月初不願進食，經了解後得知其5歲兒子，亦初步確診需送院治理。「嗰位病人驚個仔冇父母喺身邊會嘈到拆天。」不過慶幸的是，經大家共同協助下，最後父子二人獲安排同住那打素醫院的家庭病房。

+ 2 + 2 + 2

與外籍病人言語不通 須以圖片、肢體語言、Google翻譯交流

威爾斯親王醫院中央護理部資深護師陳曉師透露，臨時醫院護士的職責為病人做檢查，包括進行病毒檢測、照X光、抽血，並提醒病人使用自助維生指數機，為有需要的病人靜脈注射等。不過照顧外籍病人的過程，最令她深刻。她認為，外籍病人在陌生地方人生路不熟，或容易感到孤獨，「佢哋病情較輕，會想快啲出院，但漫長嘅等待，令佢哋焦慮幾時先出院。」

因不少病人不懂粵語及英語，雙方言語不通，有時只能以圖片、肢體語言溝通，亦為照顧工作增加難度。陳透露，有一名印度女士需留下小便樣本，然而只能以動作示範，直言當時氣氛令人尷尬。「擺個杯畀佢小便，要做幾次（動作）先明。」亦有一名日本病人，剛開始時難以溝通，直至透過Google將英文翻譯成日文，醫患終可有效溝通。

男病人亦需聊天解不安

陳續指，雖然俗語有云「男人流血不流淚」，或較不擅長表達情感，但她觀察到部分男病人有時會有欲哭無淚的表情，因此會與他們攀談以解對方不安。陳表示，於四月初，有一名年逾30歲的男病人不願進食，茶飯不思。經了解後，得知其妻與3名年幼兒女，均被送往隔離營。

其後，該病人最年長的5歲兒子，更證實初步確診，需送院治理。病人非常擔心兒子需獨自住院，「嗰位病人驚個仔冇父母喺身邊會嘈到拆天，我哋都好難過。」不過慶幸的是，當時臨時醫院中的一名醫生，為那打素醫院兒科部門經理，並幫助檢查病房的空缺，最後安排父子二人同住那打素醫院的家庭病房，病人可以陪伴兒子，亦大感安慰。

臨時醫院高峰期共138名病人留院

臨時醫院於2月26日啟用時，已有15名醫生及40名護士於院內工作。本港當時正值第四波疫情，單日新增24宗個案。瑪嘉烈醫院內科及老人科顧問醫生陳文俊直言，沒想到臨時醫院啟用後不久便發揮應有角色，「原本冇諗過一開始收咁多病人。」

直至3月初更出現K11 MUSEA及URSUS Fitness群組，高峰期一日共138名病人同時留院。因當時病人數量急增，五座病房大樓先後啟用，以減輕醫院病床的壓力。其後，隨著疫情逐漸緩和，現時臨時醫院僅開放E座及F座，共有約40名醫護人員於3個病房工作，以接收輸入個案病人為主，其他大樓則待機以便隨時應對。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

本月起接收病人的年齡範圍調整為16至80歲

陳續指，截至5月31日，臨時醫院已接收約650名病人，包括由其他急症醫院轉入的病人，共611名病人已康復出院，平均住院間為10至14日，留院時間最長為一個月。在此期間僅約4%（即30名病人），需要轉送往其他急症醫院，主要涉病情惡化，需要更高濃度氧氣。截至今日，臨時醫院仍有23名病人正接受治療，所有輸入個案病人需單獨隔離。

此外，臨時醫院為隨時爆發的疫情作準備，由本月起，調整接收病情穩定的個案年齡範圍，由16至65歲擴闊至16至80歲。而臨時醫院亦定期舉行演習訓練，安排各聯網或鄰近的亞博社區治療設施的醫護人員參與，包括病人的運送程序等。