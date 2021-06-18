逾75%受訪港男性別觀保守 有男士介意伴侶收入較高：傷害自尊心

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-18 12:43

雖然本港社會日趨兩性平等，不過一項調查顯示，逾75%受訪本港男士對性別角色的看法態度仍然保守，被界定為「家長式」的受訪港男多達49%，即傾向認同男性應堅強、保護他人及自力更生。 調查結果又顯示，受訪港男對成為「理想男士」的期望感壓力，認為擁有財富、高尚道德、事業有成、幸福家庭是成為「理想男士」條件；揀偶方面，則偏好理想伴侶學歷或工作成就不高於自己，有受訪者更透露，倘伴侶收入較高，會因而質疑自我能力，「無論如何都會傷害到自己的自尊心。」 婦女基金會指，在新一代港男中，保守性別意識形態仍然盛行，會將研究發送給相關政府部門、教育和社會服務組織，望助培養本港男士的性別平等價值觀及行為。

婦女基金會項調查發現，逾75%受訪男士對性別角色的看法態度保守。(機構提供)

婦女基金會委託香港教育大學及香港浸會大學進行調查，收集逾1,700名及48名來自11間大學的男生，訪談方式包括自填問卷及焦點小組面談提供意見。研究員根據結果分析，將受訪男性歸納出4種不同類型：大男人主義(22%)、抑壓式（5%）、家長式（49%）和開明派（24%），依次為最保守到最不保守排名，其中家長式的男性佔最多，達49%。

據機構分析，上述受訪男士屬於較不保守組別，有強烈意欲去保護他人，並且偏向以符合傳統角色的女性為理想伴侶，例如將母親的角色置於事業之上。他們普遍對女性主義、反性侵MeToo運動婦女運動持正面態度。

至於屬於最保守組別的「大男人主義」受訪者佔22%，他們強烈認同傳統女性角色，對港女的刻板印象態度最負面，並最不支持女性主義和婦女運動。他們是唯一相信#MeToo 運動對男性有負面影響的一群。

調查結果又顯示，受訪者對成為「理想男士」的期望感壓力，他們認為，「理想男士」應擁有財富、高尚道德、事業有成、幸福家庭，並且是經濟支柱和保護者。

受訪港男擇偶偏好學歷或工作成就不高於自己

理想伴侶方面，受訪者偏好其學歷或工作成就不高於自己。有受訪者亦偏向由伴侶承擔大部分育兒責任和家務，並且具有溫柔和樂於助人等傳統的女性特質。有焦點小組參加者則透露，「如果你身邊的伴侶收入高過自己，你可能開始質疑自己的能力，無論如何都會傷害到自己的自尊心。」

婦女基金會指，是次結果反映逾75%的受訪男性對性別角色持保守能度，雖然他們大多支持性別平等的概念，但對女性在家庭、外表、性自主權及事業發展方面，仍持雙重標準。