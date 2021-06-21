高中因失眠致休學　中大生獲獎學金留英　冀致力神經科學研究助人

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-21 00:00

做科研除需要資源外，人才亦是不可多得。中大生物化學課程應屆畢業生蕭垚靚、分子生物技術學課程應屆畢業生吳天朗，近日獲頒獎學金，赴英深造博士。其中，冀專注神經科學的蕭垚靚解釋，高中時深受失眠困擾，嚴重至要休學自修，令她明白患者的無助、社會對精神疾病仍存有謬誤，期望透過研究大腦神經，幫助更多有需要的人。她又認為，在港讀科學不會無出路，做研究時的心態亦很重要，「科研之路係好漫長，得失心唔可以好重，有時就係意外等到。」

醉心研究的蕭垚靚，目前成績標青，但原來自12歲起深受失眠問題困擾，病情最嚴重時兩星期只能睡一、兩日，「試過死頂，但變咗成日遲到，中三時缺席數字有過百日」。她說，幸而遇上好醫生，除了提供藥物、認知治療外，亦助她處理校內行政問題，高中時期在不用被開除情況下，主要在家自修。

蕭垚靚曾跟隨多位教授參與幽門螺旋桿菌、蛋白質結構研究。（中大提供）

她坦言，直至中四、中五的成積只是僅僅合格，到了中六面對文憑試時，在父親激勵下，反省應繼續前進還是放棄，故用盡全力考入中大。蕭亦分享，高中時一名同學因學業壓力自殺，令她感受良多，「覺得好婉惜，唔好只係focus自己，大家都可能係suffer緊，如果自己有餘力，係咪可以去幫幫其他人?」

曾深受失眠症困擾，蕭垚靚（左）希望透過研究大腦神經奧秘，以學術研究幫助更多有需要的人。（黃詠榆攝）

蕭垚靚在大學時正式踏上科研之路，曾跟隨多位教授參與幽門螺旋桿菌、蛋白質結構研究，更獲獎學金赴美國加州大學伯克利分校參與研究。曾因病自修多年，去年疫情下轉為網課，在校內亦有擔任助教的她深感，同學無法親身入實驗室相當可惜，故每周舉辦研究小組，為師弟妹分享。

由於失眠症牽涉到環境因素、天生基因，蕭目前仍會定期服藥，病情穩定。但她認為社會對精神健康仍有不少謬誤，「大家都會失眠架啦，香港係咁大壓力架啦」，希望透過研究大腦神經奧秘，以學術研究幫助更多有需要的人，未來將赴英國牛津大學修讀神經科學博士課程，目標跟隨光遺傳學家，研究大腦神經迴路的運作機制。

吳天朗則期望，未來集中分子生物、基因等研究，以應用在不同疾病上。（中大提供）

至於吳天朗則受任職護士的媽媽薰陶，自小對生物、醫學有興趣，但一直未清楚未來路向。他笑指，入讀中大後受教授邀請參與研究，「落手去發現一啲新嘢，唔係吸收書本知識而已」，之後更到過美國加州大學伯克利分校、本地生物科技公司等實習、研究，未來期望集中分子生物、基因等研究，以應用在不同疾病上。

蕭垚靚獲頒中大「利黃瑤璧千禧獎學金」，新學年將赴英國牛津大學修讀神經科學博士課程；至於吳天朗則獲頒「蓋茨劍橋獎學金」，將於英國劍橋大學修讀藥物學博士課程。

二人分別獲得利蓋茨劍橋獎學金及黃瑤璧千禧獎學金。（黃詠榆攝）

被問到家人是否支持，蕭垚靚坦言，父親初時亦對科研存偏見，質疑有沒有出路，終亦被她說服。到過外國見識，蕭認為香港科研人員拼搏精神，與外國人員相比，有過之而無不及，但本地資金卻相對少很多，政府對科研較忽視，研究起來難免「綁手綁腳」。她認為，本港讀科學不會無出路，研究時的心態亦很重要，「科研之路係好漫長，得失心唔可以好重，有時就係意外等到。」