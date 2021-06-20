新冠肺炎・6.20｜俄羅斯抵港男帶變種病毒　15日無源頭不明個案

撰文： 王潔恩 黃偉倫 朱海棋 勞敏儀 孔繁栩 胡家欣 陳淑霞 黃詠榆 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-21 00:01

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署公布，今日（20日）僅新增一宗輸入個案，即連續15日沒有本地源頭不明個案。另外，今日錄得少於5宗初步確診。 社交距離措施周三（23日）到期，有政府專家表示，目前無法肯定社區已安全，相信要達致群體免疫，政府才能大幅放寬防疫限制。另有專家稱，要放寬本地防疫規定，首先要守好邊境，但政府容許高風險或以下地區入境者，打針後減檢疫日子存在漏洞，再放寬社交距離措施會爆發第五波足以致命。

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新冠疫苗｜單日近3.8萬人接種較周六少26% 9人打針後不適送院

【22:30】新冠疫苗接種計劃推行至第115日，今天（20日）有37,900人接種疫苗，當中約67%人打BioNTech復必泰疫苗，33%人打科興疫苗，單日預約人數減至2.22萬人。



另外，昨日（19日，星期六）有9宗送院個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，當中3人仍需留院觀察。

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【19:00】醫管局公布，截至今日上午九時，過去24小時共有兩名確診病人（個案編號：11853、11884）出院，至今共有11,614名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用602間負壓病房，合共1 096張負壓病床，現時共有30名確診病人分別於12間公立醫院及臨時醫院留醫，其中一人（個案編號：6794）情況危殆，一人（個案編號：9907）情況嚴重，其餘28人情況穩定。

連續15日清零 消息：打針者或享更多放寬 專家稱群體免疫是關鍵

【16:33】本港連續15日無源頭不明個案，社交距離措施周三（23日）到期。消息稱，新一輪社交距離措施可能可以輕微放寬，例如食肆營業時間及同枱人數，而打針者的放寬程度將更大，尚待政府內部本周內商討。

有政府專家表示，目前無法肯定社區已安全，相信要達致群體免疫，政府才能大幅放寬防疫限制。另有專家稱，要放寬本地防疫規定，首先要守好邊境，但政府容許高風險或以下地區入境者，打針後減檢疫日子存在漏洞，再放寬社交距離措施會爆發第五波足以致命。

本港今日錄得一宗確診個案，是從俄羅斯來港、帶有變種病毒株的男子。

疫苗氣泡｜D類食肆增至14間 九展及沙田譽宴可擺百人婚宴

【16:00】今日（20日）是一年一度的父親節，不少市民特地與父親到酒樓慶祝父親節。在4人一枱等社交距離限制措施下，有市民表示今年氣氛明顯「無往時咁熱鬧」，更有市民表明要與家人分兩日慶祝父親節。

父親節｜酒樓人頭湧湧 市民：四人一枱限制 要分兩日慶祝

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新冠疫苗｜60多名泰籍人打針 陳肇始讚盡公民責任、共建抗疫屏障

【14:55】本港有約58萬名少數族裔，有慈善團體安排68名少數族裔人士接種新冠疫苗，全部都是泰國籍人士。食物及衞生局局長陳肇始稱，少數族裔打針有助為香港抗疫出一分力，盡公民責任共同建立抗疫屏障。

【14:20】今日新增一宗輸入個案（編號#11887），由俄羅斯抵港。

【12:58】消息透露，今日僅新增一宗輸入個案，即連續15日沒有本地源頭不明個案。

建築署爸爸疫下趕建臨時醫院 迎兒子出生 感陪伴家人需重質

【12:37】今日（20日）是父親節，發展局局長黃偉綸在網誌分享一個疫情下的爸爸故事，主角是建築署工程策劃經理鄧承恩，負責北大嶼山醫院香港感染控制中心項目，在工程進入最後衝刺、趕驗收階段時，迎接兒子的來臨，面對不少壓力，但仍盡量兼顧工作與家庭，與家人相處時間放下手機，專心陪伴，讓他們感受與爸爸一起的歡樂時光。

停安老院舍員工每月200元檢測津貼 羅致光：員工寧取津貼棄打針

【11:33】安老院舍員工被要求定期做檢測，完成接種疫苗者可豁免。勞工及福利局本周五（25日）開始，停止向接受強制檢測員工發放每月200元特惠津貼，局長羅致光今日解釋，員工可能會寧取津貼而不願接種疫苗，變相是防疫措施的障礙。

消費券｜陳茂波解答四大疑難 料計劃推動儲值支付工具普及應用

【11:30】消費券最快7月4日可以登記領取，8月1日收款。財政司司長陳茂波今日（20日）在網誌解答四個常見問題，指登記人須「在港居住」的定義是在今年6月18日之前的兩年內曾身處香港，解釋有關做法是考慮到疫情可能影響部份市民回港的安排；又指無論是實名登記或普通八達通卡，都可用作登記領取消費券。

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孔繁毅指審視逾300宗接種異常個案 90宗疫苗相關 最嚴重涉面癱

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