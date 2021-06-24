保安主任訛稱任侍應女兒亦是保安員　騙37000薪酬　與女認罪候判

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-06-24 16:18

公屋前保安主任，訛稱其正職侍應的女兒也在邨內當保安員，並加簽其值勤記錄，騙取管理公司3萬7千元薪酬。保安主任與其女兒，今(24日)在東區法院認罪，主任裁判官羅德泉將案件押後至7月14日判刑，以待被告的社會服務令及背景報告。被告獲准以現金保釋。

被告楊木蘭，52歲，創毅物業服務顧問有限公司(創毅物業)前保安主任；及其女兒高慧玲，22歲，創毅物業前保安員；承認一項串謀欺詐罪。

楊負責加簽保安員的值勤紀錄

案情透露，創毅物業案發時是西環區公共屋邨的管理服務供應商。楊木蘭及其女兒高慧玲一同居於該屋邨一個單位。楊自2015年4月起，獲創毅物業聘任為保安主任，負責西環邨的保安員人手編排。所有保安員於上、下班時均需簽到，其值勤紀錄由楊木蘭加簽，並交予創毅物業以計算月薪。

高慧玲經楊的介紹，於2019年底獲創毅物業聘任為西環邨的全職保安員。與此同時，高亦在堅尼地城一間食肆當全職侍應。

高只是早晚往簽到

創毅物業規定高每星期須工作6天，每天須履行保安員職責達8小時，但廉署調查發現高只在上、下班時間到西環邨簽到，並沒有按規定履行職責。

楊明知其女兒沒有履行職責，但仍加簽其值勤紀錄，該關安排誤導創毅物業高慧玲有按規定履行職責，及相信高確有上班，從而向高支付3萬7千元薪酬。

案件編號：ESCC1015/2021