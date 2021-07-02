屯門藍地擬建逾2萬伙公屋　料容納約6.1萬人　最快2030年入伙

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-02 18:58

規劃署日前向區議會提交文件，決定合併屯門新慶路及康寶路兩幅土地，以作綜合規劃發展。整個發展計劃佔地近30公頃，預計可興建2.16萬伙公營房屋，容納約6.1萬人，估計入伙年期為2030至2033年。

屯門新慶路有不少車場及倉地。（資料圖片／蔡正邦攝）

規劃署表示，政底決定合併新慶路及康寶路兩幅相鄰土地，以作綜合規劃發展，並已完成擬議發展的發展概念圖。資料顯示，該址鄰近屯門藍地的私人屋苑「茵翠豪庭」和原居村落新慶村。

署方建議，將現時大綱圖的「住宅（戊類）」和「綠化地帶」，改劃成為「住宅（甲類）」和「政府、機構或社區」地帶。

屯門新慶村附近有不少棕地發展。（資料圖片）

預計入伙年份2030至2033年

合併後，屯門新慶路及康寶路的公營房屋發展計劃將涉29.7公頃，當中包括社會福利設施 、 幼稚園、學校、零售設施、休憩用地、兒童遊樂場、公共運輸交匯處及其他基礎配套設施。

署方估計，是次計劃可興建21,600伙公營房屋單位，容納約61,000名人口，預計入伙年份為2030至2033年。

圖為屯門新慶路及康寶路的公營房屋發展計劃，淺藍色區域是康寶路用地；淺綠色和橙色是新慶路及其延伸用地，相關用地擬發展公營房屋。（區議會文件）

主要作棕地用途 夾雜墳墓、骨灰龕

署方表示，發展位於屯門新市鎮邊陲以北，現時土地主要用作棕地用途，當中包括露天貨倉、鄉郊工場、製冰和漂染廠及倉庫，並夾雜臨時住用構築物、農地、墳墓及骨灰龕。

新慶路計劃曾受爭議

翻查資料，相關項目曾經備受爭議，在合併發展前，屯門新慶路的公屋發展計劃本來擬興建約8,000伙，但後來卻大減至1,500伙，房屋署亦承認曾先後5次與部分區議員及鄉事派「摸底」，被形容為橫洲事件翻版。