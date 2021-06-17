現金津貼｜單身申請者不受惠　輪公屋11年感失望：我哋被歧視

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-17 19:43

政府推行現金津貼試行計劃，將於本月底起向輪候公屋滿三年的一般申請者發通知書，料最快於7月底獲發款項。有輪候公屋5年的劏房戶最近被業主加租，租金佔家庭收入三分一，批評津貼金額「連生活補貼都唔夠。」有輪候公屋達11年的單身非長者申請人因為不合資格，感到被歧視，指政府從未照顧他們的需要，批評當局說法「比涼薄更差。」

政府推行現金津貼試行計劃，將於本月底起向輪候公屋滿三年的一般申請者發通知書。（資料圖片）

政府今日（17日）公布發放現金津貼試行計劃的詳情，輪候公屋滿三年的一般申請者可申領，惟計劃未包括單身非長者的人士。房屋署署長王天予指，因計劃針對政府三年上樓的目標，但對於單身非長者申請者則沒有此目標，故不將其納入受惠對象之一。

單身人士輪公屋11年 因疫情失業：被政府歧視

52歲的阿文（化名）已經輪候公屋達11年，批評當局說法「比涼薄更差」，「我搵唔到一個更差嘅形容詞。」他自2004年起獨居於觀塘一個約120平方呎的劏房單位，每月租金約3500元，計及水電費每月住屋開支約3600至3700元。他之前任職電腦輸入員，月入僅約1萬元，住屋開支已佔去約3分1；加上有關節舊患及牙齒問題，需要定期求醫，每月幾乎沒有餘錢。

不幸的是，受疫情影響自3月起失業，現時只能靠儲畜過活，加上未符合領取綜援的資格，他估計只能撐多一年。他以單身非長者申請公屋，至今已輪候11年，他估計最少要等多2年才獲安排上樓，直言感覺「好遠」。阿文回想起申請公屋時仍未有計分制，當時未想過10年後仍未能上樓，惟隨著轉設計分制，目睹政府建公屋速度減慢，形容十分失望，「政府無盡過責任。」

他批評現金津貼試行計劃未涵蓋單身非長者申請人，感到被政府歧視，「將我口土人木打入另冊(意指地位更低)。」他認為計劃應照顧單身非長者申請人，至少每月要有2000元資助，他形容自己每月繳付租金不算高，「好多人貴租更應該有資助。」

他又批評政府幾乎未有於市區建公屋，變相迫基層市民需要跨區工作。他於觀塘區居住多年，目睹市建局於該區收樓建豪宅，「係咪應該收樓起公屋？」

房屋署署長王天妤公布現金津貼計劃申請詳情，本月起將向9萬名合資格申請者寄出申請表。（盧翊銘攝）

一家四口輪候公屋5年突被加租：政府無了解劏房戶情況

一般公屋申請者若輪候公屋3年或以上屬於可申領津貼的對象之一，黃女士一家四口輪候公屋5年，現居於觀塘約140平方呎的劏房。他們因舊居面積太細，而家中2個年幼兒子曾因活動空間有限而受傷，趁有朋友退租而於去年遷往現址。她指，於一年死約完結後，隨即被業主加租300元至5200元，由於過往業主每兩年加租一次，她估計今次突加租與政府派發津貼有關。

由於要照顧兩名分別8歲及4歲的兒子，其丈夫成為家庭經濟支柱，任職餐飲業，月入約1.8萬元。黃女士指扣除租金，仍要支付兒子學習費用等，經濟負擔頗重；為減省開支，她甚至不敢長期開冷氣，「阿仔夜晚會熱醒，問我做咩熄冷氣。」

斥政府無了解劏房戶情況

她指，津貼金額水平少，「連生活補貼都唔夠」，「班高官坐係辦公室都無落過劏房望下。」她又認為應擴大受惠對象，「排1年個啲無補貼係唔公平。」不過，她坦言不太在意補貼，形容家中老鼠為好朋友的她只盼能盡早上樓，「公屋環境會好過依家。」

王天予指津貼金額水平合適

獲發現金津貼金額水平會按家庭成員數目而定，最多6人家庭每月可獲3900元。王天予今日在記者會被問及有批評指金額水平低，她指津貼金額水平參考綜援，而計劃為紓緩住戶壓力，不一定供申請者用予交租，認為金額水平合適，而其他部門亦有推出其他津貼計劃為市民提供支援，「無可能全部人都夠，要全數幫晒未必做到。」