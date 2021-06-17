現金津貼｜輪候公屋逾3年市民　最快7月底收錢　最多派3900元

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-17 16:33

本港住屋問題嚴重，公屋輪候時間平均達5.8年。政府在2020年《施政報告》提出，提供為期3年的現金津貼試行計劃，為輪候公屋超過3年、無領取綜援的基層家庭，派發現金津貼。 房屋署署長王天予今日（17日）交代詳請，將於6月底向合資格的輪候公屋申請者發出通知書及申領表，料初時需要較長時間處理申請，申請者最快於7月底獲得款項，單身人士可獲1,300元，合資格6人家庭則可領最高的金額3,900元。 她強調，有關現金津貼並非「租金津貼」，又指金額水平參考綜援金額水平，形容津貼金額合適。

政府公布推出現金津貼計劃，即向已輪候公屋逾3年的市民發放津貼，計劃不接受已居於公屋的居民申請，至於如何計算「輪候3年」，會由提交公屋申請「相應登記日期」起計算，即列於房屋向申請者發出的通知信作準。

料9萬正輪候公屋市民合資格申請

政府預計，6月底會發出9萬份申請表，即預計有9萬名正輪候公屋逾3年的人合資格。會在每月月底透過銀行轉賬發放津貼。

辦事處會於每月的月底向於下個月輪候公屋滿3年的住戶發出通知書，例如合資格公屋申請者，倘於9月已輪候公屋滿3年，當局就會於8月底獲發通知書。部分住戶只會收到通知書而沒有申領表，如日後狀況改變符合申領資格，房屋署會主動寄出申領表。

申領表格每人獨有 不可轉讓

申領表印有住戶資料，不可轉讓，申請者需要連同銀行帳戶存摺面或月結單副本交回。房屋署會以短訊確認收到申領表，完成審核後會寄出申領結果通知書，完成申領後會按月以銀行轉帳形式收取。

非長者單身請者不能申請津貼

申請資格需要為一般公屋申請住戶，即二人或以上的申請住戶，或「高齡單身人士」優先配屋計劃的申請者，即非長者單身公屋申請者不能申請津貼。合資格人士需要已輪候公屋超過三年，仍未獲首次公屋編配，以公屋申請者的「相應登記日期」作準，並沒有領取綜援。申請者需要居於香港，但非居於公營房屋，包括房委會或房協的出租單位租戶或認可住客，或居於中轉房屋的人士。

若住戶中即使有部分成員不符合申領資格，包括有人居於公營房屋、領取綜援或正在獄中服刑，但如果其他家庭成員合資格仍可申領。

房屋署公布現金津貼計劃申請詳情，本月起將向9萬名合資格申請者寄出申請表。（盧翊銘攝）

房屋署署長王天予指，初期處理申請的時間較長，估計申請人最快可於7月底獲發款項，而若住戶於7月提交申請，而於8月才獲發津貼，房屋署會同時向她7月及8月的津貼。

至於獲發現金津貼金額水平，會按家庭成員數目而定，最多6人家庭每月可獲3900元。被問及有批評指金額水平低，王天予指，津貼金額水平參考綜援，而計劃為紓緩住戶壓力，不一定供申請者用予交租，認為金額水平合適，而其他部門亦有推出其他津貼計劃為市民提供支援，「無可能全部人都夠，要全數幫晒未必做到。」

對於有指業主或會因應津貼金額加租，王天予指，政府不能控制業主上調租金金額，但希望可以配合租管推行。她指，津貼不列入入息的一部分，而每個人獲派津貼的時間不同，形容計劃浮動，因期間有申請者會上樓，亦會有新的合資格者申領，三年後會檢討計劃。

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