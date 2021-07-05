變種病毒｜印裔男與女友染疫隱瞞行蹤　分別被判囚3月及20日

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-05 11:00

本港社區首宗變種新冠肺炎個案的患者為從杜拜抵港的印度裔男子，他和女友涉在4月向衞生防護中心瞞報行蹤，他們參與聚會後共有11人染病。菲裔女友一度否認與印裔男子相識，女方的信用卡紀錄揭發他們曾到愉景灣等地方。兩人早前承認共7項向授權人員提供虛假資料罪，男被告稱不想家人被查問而隱瞞，女被告則表示後悔及向公眾致歉。案件今（5日）於九龍城裁判法院判刑，男被告被判3個月監禁，女被告被判監20日，因她還押已20天，當庭釋放。

被告印度裔男子Syed Mohamed Rizvi（30歲，工程師）承認6項向獲授權人員提供虛假資料罪，而菲律賓裔女子Guadiz Victoria Marie Alcaide（31歲，護士）則承認1項相同控罪。其中男被告涉於2021年4月16日至18日，6次明知而向獲授權人員提供虛假資料，訛稱自己沒有參與過任何聚會，只在4月10日至11日期間到訪過尖沙咀和佐敦，違反第599D章《預防及控制疾病(披露資料)規例》。而女被告則被控於同年4月17日，未有向獲授權人員提供所知道的資料，用作識別和追蹤可能已蒙受染上新冠病毒的危險的人。

男被告就6項控罪分別被判2個月和3個月，同期執行。

印裔男與其居港菲律賓裔女友被揭染疫後，多區須強制檢疫。(詳看下圖)

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男被告為零號患者

控方表示根據衞生署資料，男被告是本港社區N501Y變種病毒株的「零號患者」，二人在4月13日晚上在興華（二）邨參與家庭聚會，導致4位親人確診，之後再多5人染疫，群組累計共有11人，有千多人須檢疫，全港外傭也須強制檢測。

不想家人被查而隱瞞行蹤

辯方求情指，男被告不想其家人被查問而隱瞞行蹤，女被告則表示後悔及向公眾致歉。她案發前獲在美國當護士的工作機會，但現時或受影響。她明白事件對大眾構成風險，希望法庭輕判。

曾稱忘記數天內的行程

案情指，男被告今年3月19日經杜拜抵港，隔離後住在女被告位於佐敦的居所。男被告離港前的病毒檢測呈陽性，女被告亦被驗出染疫。衞生署人員在4月16日詢問男被告的行蹤，他稱忘記4月10日至12日的行程，只到過佐敦及尖沙咀，沒有去過任何餐廳，也沒有與其他人接觸或參與聚會。女被告翌日接到衞生署人員來電時，起初否認相識男被告，後來承認與他到過長洲，當得知對方感染變種病毒後，再改稱不認識他及馬上掛掉電話。

女被告信用卡記錄揭行踪

入境處人員其後問男被告時，他聲稱4月10日在女被告家中，未有外出，翌日曾去附近的超級市場及蛋糕店，亦稱在4月13日沒有參與聚會。經調查女被告的信用卡記錄，發現她曾在愉景灣用膳，男被告才承認去過東涌東薈城、永諾富特東薈城酒店、塘福村及愉景灣。男被告後來表示，未有向當局透露自己曾到東涌，因他未能確認來電者的身份。他以為不必通報到訪興華（二）邨，因為參與者全部只是家人。

案件編號：KCCC1302/2021