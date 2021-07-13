疫情下健身不當或致小腸氣　嚴重者腸壞死　外科醫生教4招預防

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-07-13 08:00

新冠疫情持續，不少市民都選擇在家運動以維持健康體魄。但若缺乏專業教練指導，以錯誤姿勢健身，便有可能誘發俗稱「小腸氣」的疝氣問題，嚴重患者有機會因腸臟壞死而死亡。 外科專科醫生劉卓靈提出4招健身貼士預防疝氣，他建議市民避免過度運動；進行腹部核心肌肉訓練；運動時注意呼吸調整；採用倒立、躺臥姿勢或撐高臀部方法練習腹部肌肉。

劉卓靈提醒，有一名60多歲的男病人曾於確診小腸氣後拖延數個月後才進行手術，令他康復期大大延長。（黃穎津攝）

健身不當引發小腸氣 嚴重者可致命

疫情之下為配合防疫，到戶外運動的機會大幅下降，不少市民都選擇「居家運動」。但若缺乏教練指導，運動時用力不當或姿勢錯誤，便有機會增加疝氣風險。

疝氣，俗稱「小腸氣」，即指身體腹壁出現缺口，以致體內組織或器官從腹腔壁薄弱的地方突出，在腹部或腹股溝形成腫塊。若不妥善處理，讓小腸氣變得越來越大、無法復位，病情嚴重者疝內腸臟受到絞窄壓迫而斷絕血液供應，可能會造成腸絞結壞死而須緊急切除小腸，嚴重更會因腸臟壞死而死亡。

外科專科醫生教你4招健身貼士

外科專科醫生劉卓靈提出4招健身貼士預防疝氣。他建議市民健身要注意適宜、適量、適時，避免過度運動，初學者應由教練指導並因應個人狀況選擇合適運動強度。第二，市民可進行腹部核心肌肉訓練，鞏固肚壁。第三，運動時要注意呼吸調整，收緊肌肉時才用力呼氣。第四，市民可採用倒立、躺臥姿勢或撐高臀部方法練習腹部肌肉。

劉卓靈建議市民應及時求診並盡早進行手術：「藥物對治療小腸氣係無幫助嘅，遲早會需要做手術。」（黃穎津攝）

藥物無法治療小腸氣 醫生建議及早進行手術

小腸氣早期病徵一般不明顯，病情輕微患者可能只有在站立或咳嗽時，皮下才會在腹股溝或肚臍周邊凸出一團軟組織，一般不會影響日常生活。如若不幸患上小腸氣，劉卓靈建議市民應及時求診並盡早進行手術：「藥物對治療小腸氣係無幫助嘅，遲早會需要做手術。」

治療疝氣有兩項治療方案，分別是傳統外科疝氣修補手術以及微創疝氣修補手術。傳統手術以開刀形式進行，傷口約5至8厘米，康復時間需要1至2星期，價錢約2萬至4萬元。而微創手術則以腹腔鏡進行，會出現1個1厘米及兩個0.5厘米的傷口，1星期內便可康復，價錢則為3萬至5萬元。劉卓靈提醒，有一名60多歲的男病人曾於確診小腸氣後拖延數個月後才進行手術，令他康復期大大延長。他說：「小腸氣令到佢阻塞，小腸會腫好多，要先開肚確保佢無事，最後用咗1星期多啲去復原，平常疝氣手術第日就走得。」