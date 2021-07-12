青年因《反斗奇兵》欲投身電腦動畫業　完成課程減薪一半當實習生

撰文： 雲嘉晉 最後更新日期： 2021-07-12 08:00

青少年往往對尋找人生方向迷惘，一批來自基層家庭的青年參加非牟利機構的「青年電腦動畫師培育計劃」，由對動畫一竅不通，最後做出媲美大專生的作品，並有意繼續進修及在行內發展。

有參加的青年找到人生方向，當中有人在上完課程後，放棄近2萬元的工作，減薪一半到開辦課程的機構當實習生，朝向動畫製作發展。疫情下面授課程改為網課，有學員因家中沒電腦而要用手機做功課，困難無阻他們學習動畫。

放工由九龍灣衝入錦田 遲到也要上課

John在童年看《反斗奇兵》後，一直希望投身動畫行業，奈何一直沒機會。大專畢業後一直從事平面設計，因為對3D動畫有興趣，決定報名參加計劃。John笑言自己從未在平日的課堂準時出席，課堂開始時他才剛下班，晚上7時九龍灣到錦田已8時半，到達時課堂已開始一個半小時，即使上課天要花近四小時乘車、凌晨才回到家亦毫無怨言。

John更在課程之後，辭去月入1.8萬元的平面設計師工作，薪金減半至不足1萬，全職在樂言社實習，全心全意投入動畫製作。現時John在一眾資深動畫師身邊學習，正參與Netflix電視劇製作，希望有天可以參與製作媲美《反斗奇兵》的作品。

等到凌晨才輪到有電腦做功課

Pan在疫情前從事電腦維修，疫情下收入大減，決定藉此機會報讀樂言社青年電腦動畫師培育計劃。他在2010年讀中學時期參加動畫製作比賽，獲得優異獎，因此課程開始前，他以為自己有動畫製作經驗，對樂言社課程應該很容易上手，但課堂開始不久就發現自己認識的只是動畫製作中的皮毛。

受疫情影響，課程曾改以網上授課，對家中只有一部電腦，家人也需在家工作，Pan有時候只能以電話上課，功課亦只能在凌晨做。儘管如此，Pan的動畫作品「復活兔電子賀卡」獲導師們一致好評。現時Pan在樂言社實習，希望未來有機會參與廣告製作。

學員家庭背景複雜 需克服重重困難

「青年電腦動畫師培育計劃」一年制課程目標是支援弱勢青年成長，由大灣區共同家園青年公益基金資助樂言社教育基金舉辦，內容包括專業技能訓練，如電腦動畫製作技巧、數碼模型設計、美術設計及視覺藝術相關技巧。課程重視學員的全人發展，由生命導師同行，亦會提供就業支援、輔導服務及轉介等。

樂言社畢業生兼導師楊振謙年輕時沉迷遊戲，十多年前機緣巧合下報讀製作電腦動畫課程，透過成為導師，以自身經歷鼓勵青年追夢及發揮潛能。他見證學員不少來自問題家庭，需要克服重重困難才能完成畢業習作，有學員經歷家暴，有的患有過度活躍症、缺乏自信等不同情況。

大灣區共同家園青年公益基金行政總裁楊彬表示，希望青年學員能運用好所學的知識，發揮個人文化創意，不止是立足於香港本地，還可以放眼整個大灣區。樂言社教育基金主席朱其崑表示，此計劃能令弱勢青年能夠學得一技之長；曾經是邊青的總幹事鄧日昇憑電腦動畫找到人生目標，帶領學員及畢業生參與電影《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》、《明日戰記》、《破風》等10多部電影的動畫製作，「希望到這裏來的青年人，像上少林寺一樣，克服重重挑戰後，培養出動畫師應有的態度，活出自己的人生。」