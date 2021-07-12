中大全港首設學分、全職有薪實習課程創三贏　學生與同事同工同酬

撰文： 雲嘉晉 最後更新日期： 2021-07-12 15:49

香港中文大學（中大）將於新學年推出為期8個月「在學•在職計劃」，是本港首個設學分、全職、有薪的實習課程，供全校不同學院學系的本科生報讀的「校企合作教育課程」。 計劃可以為100名學生提供受最低工資保障的實習，薪金將不會低於$6000元。課程旨在為學生培養創業，創新精神，汲取社會經驗、針對性提升學習職場專業技能，讓學生完成計劃很具備更佳就業競爭力。

中大協理副校長（創新及企業）李康善教授（左）對所有企業伙伴的支持表示感謝。(雲嘉晉攝)

中大常務副校長陳金樑指「在學•在職計劃」有別於一般實習或學習體驗計劃，不論時間及要求均更全面。陳副校又以坊間的實習作比較，同學在該職位的要求是與其他同事一樣，不會因實習生身份而有所不同。

被問到如何決定薪金高低時，陳副校解釋因為參加者的職責是與同事一樣，所以薪金將不會有所分別，由港幣$6000起跳，同工同酬。

現時計劃已有75間企業參與，包括醫療、科技、電訊、金融、檢測、驗證及公用事業等不同範疇的企業伙伴，如中國銀行、友邦保險、太平洋咖啡。李教授強調合作企業的數字不會停止，中大會繼續邀請各界公司參加計劃，「攜手使我們的學生、大學、合作企業以及整個香港變得更好。」

中大副校長潘偉賢教授（右二）解釋課程設計靈活多元化，望計劃可提升學生學習果效和就業競爭力。(雲嘉晉攝)

陳副校補充，計劃可為中大、學生及僱主三贏局面。大學透過開辦課程加強校企合作，推展體驗為本的教育及改善大學本科課程；學生得以提升專業技能和職場知識，獲取更理想就業機會；企業則透過提供全職工作機會更快物色和招攬人才，與大學加強聯繫。

被問到會否考慮學生投身行業意願，中大協理副校長（創新及企業）李康善教授指絕對會考慮企業和參加者的想法，但不會限制同學需參與和就讀學科相關的職位，只要企業和學生雙方同意，就可以獲取全職有薪工作經驗。

中大「在學•在職計劃」課程主任賴漢榮博士指計劃有助促使中大吸引和招募更多優秀學子入讀。(雲嘉晉攝)

陳副校指，二十一世紀急速發展，大學有需要創立新課程，回應急速社會發展帶來的人才需求。「在學•在職計劃」是希望拉近書本理論與真實工作環境的距離、更佳就業機會、促進職業發展、優化課程內容、擴展大學網絡、提升學生體驗，為中大帶來「創新思維和新教學模式」。

中大「在學•在職計劃」將於今年9月開始招募學生，12月開展訓練課程及活動，學生預期明年5月開始全職工作經驗。