資科辦研「智方便」與內地、澳門身份認證系統合作　互認電子證書

創新及科技局今（14日）書面回覆立法會議員質詢，提及正與內地和澳門相關單位，研究身份認證系統與「智方便」的合作空間，例如利用電子證書互認機制，推廣跨境電子商貿應用，便利香港居民於不同地方，包括大灣區內使用「智方便」登入各類網上服務、網上交易，以及作出具法律效力的數碼簽署等。



+ 1

創新及科技局表示，截至2021年7月初，已有超過110項常用政府及公私營機構的網上服務採用「智方便」。連同其他在完成大型系統更新後，採用「智方便」的政府網上服務，預期到2023年年底，市民經「智方便」平台，可接達超過180項政府網上服務。

研究方向包括在大灣區內使用「智方便」

立法會議員盧偉國問及，當局會否與廣東省和澳門政府商討，容許在粵港澳大灣區內地城市接受教育、工作和生活的港人，使用網上服務時，透過「智方便」進行身份認證及數碼簽署等操作。

創科局指，資科辦正與內地和澳門相關單位研究其身份認證系統，與「智方便」的合作空間，例如利用電子證書互認機制，推廣跨境電子商貿應用，便利香港居民於不同地方，包括大灣區內，使用「智方便」登入各類網上服務、進行網上交易，以及作出具法律效力的數碼簽署等。當局會適時公佈相關措施的進一步詳情。