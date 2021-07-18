兩醫生涉專業失當　外科醫生不知病人心跳驟停、體溫大跌

骨科專科醫生梁協榮及麻醉科專科醫生林達成，早前被指為病人做足踝關節內窺鏡手術期間，未有提供適當措施，病人期間一度心臟驟停，但當他恢復生命表徵後，二人卻繼續手術。二人被控專業失當，醫委會今午(18日)繼續聆訊，並由骨科專科醫生楊揚任專家證人。

醫委會主席劉允怡表示，根據早前聆訊，梁協榮表示並不知病人心臟驟停，亦不知曾出現僅約攝氏30度的低温情況。病人之後經心肺復甦法及注射腎上腺素，恢復生命表徵，楊揚認為，梁應要進一步了解情況，若她是負責醫生，不會繼續做手術。

聆訊已進入尾聲，林達成的代表律師表示將會認罪並求情。聆訊預訂8月15日再啟，料當日會有裁決。



仁安醫院男病人施手術期間心臟驟停。（資料圖片）

案情透露，梁協榮及林達成於2016年，在仁安醫院為一名25歲男病人做足踝關節內窺鏡手術，期間病人一度心臟驟停，之後經搶救恢復生命表徵，然後二人繼續手術。聆訊早前透露，林達成曾三度離開手術室，例如拿取電話充電器、抗生素等。二人被控專業失當當，醫務委員會今日續訊。

病人體溫曾跌至攝氏30度

下午時份由骨科專科醫生楊揚任專家證人。劉先怡提到，梁協榮早前表示，對病人心臟驟停，以及一度出現僅約攝氏30度的低温情況毫不知情，於是繼續手術。劉形容，梁說法超乎其想像。

楊揚表示，病人心臟驟停時，在接受心肺復甦法，以及注射腎上腺素後，開始恢復生命表徵。她續指，其實相關手術風險不高，使用腎上腺素的情況頗為罕見，認為梁當時應要進一步了解事件。

林達成指示律師會認罪 一度落淚

聆訊於上午時提到，監測儀器一度失靈約20分鐘，無法顯示血氧飽和度等讀數。楊揚表示，假如擔任負責醫生，在當時情況下，無法讀取有關數據，又或知悉血氧飽和度低，而且病人體溫低，便不會繼續手術。

楊揚表示，只有在確定病人身體穩定，施行手術是安全，方會繼續做手術。她強調，病人當時出現的情況，會影響是否繼續手術的決定。

聆訊到尾段，楊揚作供完畢，代表林達成的律師表示將會認罪，不希望令醫委會感到有敵意，但林會求情。林達成一度落淚。聆訊將於8月15日續訊，料屆時會有裁決。