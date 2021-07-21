DSE放榜．最新｜7名狀元揭曉　拔萃女書院保良局董玉娣誕超級狀元

DSE中學文憑試今日( 21日）放榜，5萬名考生今早收到成績表。今年共有七名考生成為狀元（7科獲5**） ，當中三人在數學延伸部分亦考獲5**，成為16星「超級狀元」。七人分布在六間中學，名單將陸續揭曉。



拔萃女書院出兩位女狀元，其中陳愷盈因數學延伸部分也獲得5**，總共有8個5**，成為三名16星「超級狀元」之一；李卓藍則得7個5**，是該校另一狀元。二人均是理科生，選修物理、化學及生物。拔萃女書院累計共出產14名DSE狀元，為僅次於聖保羅男女中學（累計15名）的狀元搖籃。

嘉諾撒聖瑪利書院表示，該校今年誕生一名女狀元，為該校第五名DSE狀元。聖士提反女子中學、伊利沙伯中學及英華書院均首誕DSE狀元。

屯門保良局董玉娣中學「超級狀元」趙爾納與校長張家邦合照。（鄧穎琳攝）

屯門保良局董玉娣中學趙爾納奪得8個5**佳續，成為另一「超級狀元」，也是該校首名DSE狀元。他今早與父母及胞姊回校取成績表，並與校長張家邦合照。校方形容他文武雙全，既獲傑出學生獎項，也是跳舞、跳繩、朗誦、辯論能手。

屯門保良局董玉娣中學「超級狀元」趙爾納（中）與爸爸（左一）、家姐（左二）、媽媽（右二）及校長張家邦（右一）合照。（鄧穎琳攝）

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今屆49,976考生中，有三成半（17,733人）符合升讀本地學位課程的門檻（即中英數通識再加一選修科依次獲33222），以本港八間資助大學約1.3萬個資助學士學位計算，約4,000人即使達標，亦未能經大學聯招（JUPAS）躋身八大。

考評局舉行記者會，公布2021年DSE中學文憑試共有7名「狀元」。（梁鵬威攝)

青協「DSE 2777 1112」計劃即日至本月23日，上午10時至凌晨2時提供服務，方便考生或家長查詢求助（Whatsapp：6277 8899、輔導專線電話：2777 1112）。

精神健康諮詢委員會推出了「Shall We Talk 陪我講」精神健康推廣及公眾教育計劃，為應屆考生及家長提供建議及支援。