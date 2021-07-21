DSE放榜│十年共誕87名狀元　來自35間中學　五大狀元搖籃「微調」

2021年中學文憑試將於明（21日）放榜，每年均有一定數量的學生考取7科5**或以上的優秀成績，即坊間俗稱的「狀元」。該批狀元的來自甚麼中學、升學意向及未來動向等，均為大眾所關注。

《香港01》統計2012年首屆DSE至2020年的數據，合共誕生80名狀元；連同今年7名狀元，2012年至2021年合共有87名狀元。他們來自35間中學，當中聖保羅男女中學、拔萃女書院及皇仁書院為首三名「大戶」。

截至2020年，共有33名狀元升讀醫科，9人升讀環球醫學課程，即逾半狀元選擇入讀醫學相關課程。今屆七名狀元中，暫有四人表示會讀醫，一人讀計量金融學。



2021年DSE狀元（其中五人）



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皇仁書院及嘉諾撒聖瑪利書院排名有變

《香港01》統計2012年至2021年87名狀元資料，當中大部分人均來自傳統名校。其中，聖保羅男女中學狀元數目最多，佔15名，今年則未有增加。皇仁書院過去九屆都有出產狀元，累計12名，與拔萃女書院並列第二位，不過皇仁書院今年「斷纜」，未能出產狀元，女拔則增兩名狀元至14名，因而成為「狀元搖籃」第二位，只比聖保羅男女中學少一個。

聖保羅男女中學是歷年出產最多文憑試狀元的學校。（資料圖片）

嘉諾撒聖瑪利書院今年也增一名狀元，總共有5名，與累計有5名狀元的喇沙書院並列第四位。喇沙書院雖未有進帳，不過則保留一個記錄，在2018年該校出現歷屆DSE首名、亦是截至目前唯一一名「終極狀元」，該校畢業生黃子衡在當年取得8科5**，其選修包括數學延伸單元二（M2）、生物、化學、物理及音樂，即總共18星。

十屆文憑試以來，2014年、2015年及2019年各出現12名狀元，並列最高。男女比例方面，男狀元佔50名，女狀元佔37名。

2018年喇沙書院狀元黃子衡為至今唯一「終極狀元」，他考8科都獲5**狀元，包括數學延伸部分，共得18星。 （資料圖片/歐嘉樂攝）

過去9年58狀元入港大 佔整體狀元逾七成

狀元選讀甚麼大學及甚麼課程，往往亦是傳媒追問的其中一項重點。參考數據，2012年至2020年，共有58名狀元入讀香港大學，佔整體狀元逾七成，但整體所佔比例較去年跌2.8個百分點；約2成狀元升讀中大，整體佔比較去年微跌0.6個百分點；1名狀元選讀科大，餘下5人升讀英國劍橋大學及牛津大學。換言之，逾九成四狀元均選擇升讀本地大學。

至於「狀元課程」方面，2012年至2020年，共有33名狀元升讀醫科，9人升讀香港中文大學開辦的「內外全科醫學士課程 - 環球醫學領袖培訓專修組別（環球醫學）」，第三個最多狀元選擇的課程類別則是工商管理及法學課程（7人），其餘課程包括法學、牙醫、環球商業、政治學與法學及精算等。