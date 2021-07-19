DSE放榜｜長短腳遭歧視　陳志恒用努力克服殘障獲大學有條件取錄

DSE中學文憑試本周三（21日）放榜，就讀香港耀能協會賽馬會田綺玲學校的應屆考生陳志恒，自幼患有輕度痙攣性截癱，兒時更因此被朋輩的歧視。雖然讀書的道路充滿荊棘，但亦無阻他追尋自己的道路，不斷接受挑戰。



疫情下應考DSE，對殘障學生更是好不容易，志恒不時提醒自己要集中精神溫書，直言「疫情最考自理能力」。現時他已獲得城大專上學院的商業管理榮譽文學士有條件取錄，考獲33222及積點15分以上便符合取錄資格升讀。



香港耀能協會賽馬會田綺玲學校應屆考生陳志恒，自幼患有輕度痙攣性截癱，長短腳亦令他日常走路時難以平衡。（曾凱欣攝）

走路時難以平衡 小學時遭受歧視

志恒因出世時腦部缺氧，自幼患有輕度痙攣性截癱，長短腳亦令他日常走路時難以平衡，因此在小時候經常趺傷，需要時常出入醫院，「由一歲到九歲全部時間，喺深圳兒童醫院做復康訓練」，。

在內地出世的他，於內地主流學校完成小學課程，不過因為遭受朋輩的歧視，媽媽最終決定讓志恒來港讀書，「佢哋（同學）可能會講『點解你行路咁差』、『你講嘢可唔可以正常啲』、『你隻腳係咪有咩問題』」。雖然被歧視，但志恒亦沒有因此感到氣餒，「可能佢哋唔理解，好似我哋呢啲殘障人士需要咩協助」。

日常靠睇NBA球場學英文發音

來港讀書後，志恒能夠跟自己同樣患有殘障的同學相處，「內地同行得走得嘅同學一齊相處」，在田綺玲學校讓他感覺自己不再是「異類」，不時都會幫助身邊有需要的同學。除此之外，自幼在內地讀書的志恒，語言亦成為他的一大挑戰，不過他仍屢敗屢戰，培養了不少獨有的讀書心得。

志恒直言最重要「睇自己肯唔肯努力地練習」，為了改進英文和中文的發音，他在日常經常聆聽純正的英文讀音，以及觀看中、英語新聞報道。因為深受爸爸影響，球類運動成為他的興趣，故此會一邊看NBA球場，一邊聽英文旁述，「喺腦入面試吓翻譯（旁述）」，並學習旁述的英文口音。在寫作方面，他說「睇英文文章，唔明嘅生字查字典，抄低佢」。

身兼中文科老師的班主任王老師提到，每次收到志恒的作品都會感到驚喜，「（文中）有好多比喻、四字詞，係高水平嘅作品。」

曾一度打算回到主流學校 最終被家人說服

志恒讀書的道路充滿荊棘，他在中三時期曾經想回到主流學校繼續升讀高中，但被家人說服，認為他應該在非主流學校的環境中「訓練吓再出返去，因為好多嘢未知點應對」。2019年反修例事件期間，志恒曾經一度回到內地升讀高中。

初中時期的班主任何老師提到，「志恒喺成長過程中經歷唔同嘅掙扎，好多想法去安排自己嘅未來」，最終「覺得呢度（香港）啱啲又返嚟」。

志恒提到，曾一度打算在內地完成中六課程並升學，但親友向他道「你知唔知國內高考難度幾大」，細思後最終決定返港繼續升學。

王老師亦提到，他在內地讀書期間，學校的老師繼續不斷跟他保持聯絡，回港後各科的老師亦都「幫佢追返（學習進度）」，因此在銜接上問題不大。她又說，志恒在中、英文科的成績都十分好，不過因為病情影響，在邏輯思維上相對較困難，「諗嘢比其他人需要多啲時間，講嘢慢少少」，都令他不擅長數學科。

志恒熱愛國際象棋，不時會參加不同的國際象棋交流活動，現時更是業餘的四級棋手。（學校提供圖片）

熱愛國際象棋 成業餘四級棋手

雖然天生殘障，但志恒亦沒有因此局限自己，熱愛國際象棋的他，不時會參加不同的國際象棋交流活動，現時更是業餘的四級棋手。2018年的暑假，志恒曾經試過獨自乘搭飛機到海南島參加交流會，「訓練中識到相同興趣嘅朋友」，捉棋的過程亦令他在面對失敗時比以往更為冷靜。

疫下不再做跨境生 留港迎戰文憑試

文憑試放榜在即，今年不少學生的校園時間都在疫情之中渡過，志恒說，情緒亦因疫情受影響，「上堂時間少咗，令溫書時間少咗，要逼自己努力溫習」，又直言「疫情最考自理能力」。停課期間，他不時提醒自己要集中精神，溫習最有信心的科目。長居深圳的志恒原是跨境學生，不過為迎接文憑試，加上疫情，決定留港居學校宿舍，老師亦不時為他在課餘時間補習不擅長的數學科。

志恒預料文憑試成績可達積點11至19分，其中中文和英文科最有信心，期望可以達到4至5級成績。他已獲城大專上學院的商業管理榮譽文學士有條件取錄，考獲33222及積點15分以上便符合取錄資格。雖然準備升讀主流大學，但志恒亦不擔心無法適應，「點都要面對新環境，唯一可以做嘅係適應環境，唔係環境適應你。」對語言學習充滿興趣的他又期望，在大學的生涯可以學習不同的外語，如西班牙文和日文，亦都十分期待有機會到外國交流，增廣見聞。