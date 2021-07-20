DSE放榜｜3考生作弊　1人睇手機查資料　被取消所有成績

2021年中學文憑試將於明日( 21日）放榜，考評局公布，今年有3位考生作弊，比去年多2人。當中，有一位考生將手機放在桌上，欲上網查閱與試卷相關的資料，即場被發現。考生事後承認作弊，經公開考試委員會詳細調查後，決定取消其所有成績；另外2位考生則被取消該科成績。

因應疫情，今年四個核心科目試行「原校及地區試場」，考評局認為，可能考生老師多作提醒，故整體違規數字比去年下跌。



2021年中學文憑試將於明日放榜，考評局公布，今年有3位同學作弊，比去年多2人。（資料圖片）

公開考試委員會截定蓄意作弊

考評局學校考試及評核部主管許婉清表示，今屆有3位考生作弊，比去年升2人，當中有一位考生將手機放在桌上，欲上網查閱與試卷有關的資料，即場被發現。她指該考生事後承認作弊，經公開考試委員會調查後，界定為蓄意作弊，決定取消其所有成績。

另外2位考生，則涉將筆記放在桌上，及手機儲存與應考試卷相關的資料。考生解釋當時太緊張，並非有意作弊，最終獲酌情處理，僅被取消該科成績。

26人攜帶未經許可物品入場被降級

至於攜帶未經許可物品到試場有26人，比去年53人下跌約50%，情況比去年大有改善。當中有25人被扣分，一位成績被降級。考評局指，被降級的考生，應考時攜帶大量筆記，有機會構成作弊，考生稱不小心，獲委員會接受解釋。

考評局學校考試及評核部主管許婉清表示，今屆有3位考生作弊。（梁鵬威攝）

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8考生涉試場影相、將電腦條碼照片放上網

至於考生在試場內拍照或將電腦條碼等照片放上網的個案，今年有8人，比去年23人減少15人。8名違規考生之中，有6位考生因上載照片或電腦條碼被降級；另外2人因涉影相被扣分，涉事考生已即場刪除相片。



違反手提電話規則的考生則有76人，比年下跌25%，當中有75人被扣分，有1人成績被降級。許婉清表示，如涉事考生手機已關機，並放在桌下或身上，而發出響鬧聲，因滋擾到其他考生，故會被扣分；如手機開啟，並放在身上或桌上，則會使用較高罰則。



因應疫情，今年四個核心科目試行「原校及地區試場」，考評局學校考試及評核部主管許婉清分析，學校老師或向考生多作提醒，例如開考前要關電話，收好筆記等，故整體違規數字比去年下跌。另外今年無涉校本評核抄襲的嚴重個案 。

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