DSE放榜｜今年誕7名狀元　當中3人成16星「超級狀元」

2021年DSE中學文憑試明日（21日）放榜，考試及評核局今日（20日）下午舉行記者會，公布整體考生表現。由2012年首屆DSE起，九屆累計有80人成為狀元，今屆誕七名狀元，當中1男2女在數學科的延伸部分M1及M2都獲5**，成為16星「超級狀元」。



八間資助大學約有1.3萬個資助學士學位，供應屆考生透過大學聯JUPAS報讀，考評局公布，今年有17,733人考獲升讀本地學位課程資格（中英數及通識再加一科選修科依次獲33222級），即有約4,000人雖然有資格升八大，但卻因學額不足而無緣躋身大學。



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考評局舉行記者會，公布2021年DSE中學文憑試考生成績統計，秘書長魏向東（右二）等出席。(曾凱欣攝)

3男4女成狀元 最年輕考生11歲

考評局秘書長魏向東表示，本屆考生共有近5萬人，分別43,294名為學校考生及6,682自修生，考生人數比去年略少800人。

表現方面，他表示，有29,732人五科考獲2級或以上成績，佔日校考生72.4%，比去年升1.2個百分點；當中考獲升讀本地學位課程人數有17,786人，佔日校考生42.3%，與去年相若，取得33222的日校考生為17,733人，佔日校總考生人數42.2%。

考評局公開考試總監麥勁生表示，今年七人考獲7科5**，分別3男4女，當中1男2女在數學科的延伸部分M1及M2都獲5**，成為16星「超級狀元」。考獲6科5**的「榜眼」有18人，分別13男、5女，考獲5科5**「探花」則有47人，分別25男、22女。最年長考生69歲，最年輕只有11歲。

SEN考生方面，有 44.5%考獲5科個2級或以上，比去年升4.4個百分點；當中20.5%考獲33222，比去年升3.3點百分點。特別好成績的有幾名，4考生考獲4科5**，有人數學延伸部分更獲5**，另有4人考獲3科5**，8人考獲3至4科5**。

中文及通識進步、英文退步

至於考生表現方面，今年有88.6%及59.8%日校考生分別於中文科取得第2級或以上，及第3級或以上成續，比去年升1.9及1.5個百分點；10.5%考生則考獲第5級或以上成續，比例與去年相若。

在英國語文科方面，80.4%日校考生考獲第2級或以上成續，比例與去年相若;54.2%及9.6%則獲第3級或以上及第5級或以上成續，分別較去年下跌0.8及0.6個百分點。

通識教育分別有89.4%及9.5%的日校考生取得第2級或以上與第5級或以上成續，兩者分別上升1.0及2.4個百分點，整體成續較去年進步。

在數學科必修部分方面，81.8%的日校考生取得第2級或以上成績，14.8%取得第5級或以上成績，兩者均與去年相若。

3人被揭作弊 當中一人準備用手機查科目資料

考評局學校考試及評核部總經理許婉清表示，疫情早前反覆，今年安排考生在原校試場，方便統一安排及更放心，最終在零感染下完成；受限區域考生可優先強檢，絕大部份都無問題，但有12人缺席，另130多人因病未有出席。

許婉清又公布考試規違統計，當中作弊有3宗，其中一名考生經詳細調查後，確認屬蓄意作弊，被取消全部成績，該考生承認有意圖用手機上網查相關科目資料，所以被取消所有成績；餘下兩人被取消相關科目成績，因將筆記放在枱上，另一人藏手機有該科資料，二人解釋太緊張，非想作弊，所以酌情取消該科成績。

25人因帶未經批准物品入試場，被扣分或降級，比去年大有改善；至於在試場拍攝，大幅由去年23宗降至今年8宗，6考生因放上網而被降級、2人只影相而被扣分。

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